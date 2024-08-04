Сезонні фрукти: що краще з’їсти в серпні

Про користь сезонних фруктів говорить незліченна кількість мінералів та вітамінів у складі.

Що встигнути з’їсти в серпні, аби збагатити свій раціон та не забувати про здорове харчування? Чим корисні сезонні фрукти?

Зібрали інформацію про те, чому потрібно вживати фрукти та яку користь несуть свіжі сезонні продукти.

Користь серпневих фруктів

Серпень – один з найбільш врожайних місяців. Хоча фруктовий сезон почався значно раніше, саме зараз час збору найбільшої кількості смачних плодів.

Фрукти цьогорічного врожаю вже достигли в садах або ж чекають на прилавках, пропонуємо ознайомитись з їх складом та поживними властивостями.

ВІДЕО ДНЯ

Користь сезонних серпневих фруктів. Фото: dragi52/Depositphotos

Свіжі фрукти: користь та вплив на організм

Ожина

Це чудове джерело вітаміну С, вітаміну К та марганцю.

Ожина покращує травлення та рівень цукру в крові, адже містить клітковину.

Однією з головних переваг ягоди є те, що вона багата на антиоксиданти, які називаються поліфенолами – вони допомагають боротися зі стресом.

Ожина містить поліфенол антоціан, який є корисним для лікування запалення. Антоціани в ожині також можуть допомогти при серцево-судинних захворюваннях. Дослідження показують, що ці речовини збільшують приплив крові до мозку та активують ділянки, які контролюють мовлення, пам'ять та увагу.

Ожина є джерелом вітаміну С, вітаміну К та марганцю. Фото: Olyina/Depositphotos

Смородина

Ягода корисна антиоксидантами в складі, які мають протизапальний, антисептичний та антимікробний ефекти.

Смородина містить магній, необхідний для передачі нервових імпульсів і нервово-м'язової провідності.

Також смородина багата на клітковину та майже не містить жирів. Клітковина додасть об'єму вашому раціону. Вона допомагає довше відчувати себе ситим і зменшує відчуття голоду.

Смородина надзвичайно корисна для зору. Вміст антиоксидантів у смородині допомагає збільшити приплив крові до очей, зняти втому та покращити їх роботу.

Смородина надзвичайно корисна для зору, адже містить в складі антиоксиданти. Фото: yulianny/Depositphotos

Порічка

Є джерелом антиоксидантів, вітаміну С та марганцю. Антиоксиданти допомагають зміцнити імунну систему та запобігти розвитку захворювань.

Порічка насичена поживними речовинами, корисними для шкіри: вітамінами групи B і С.

Маленькі червоні ягоди містять досить велику дозу клітковини, що є важливою частиною збалансованого харчування. Клітковина допомагає запобігти закрепам, які дуже поширені в сучасному суспільстві через вживання нездорової їжі, що практично не містить клітковини.

Порічка насичена поживними речовинами, корисними для шкіри: вітамінами групи В і С.Фото: Shaiith79/Depositphotos

Аґрус

Має низький вміст калорій і жирів, але багатий на харчові волокна, мідь, марганець, калій і вітаміни С, В5 та В6.

Вітамін С є потужним антиоксидантом, що важливий для нервової, імунної системи та шкіри.

Вітамін B5 необхідний для утворення жирних кислот, а вітамін B6 допомагає перетворювати їжу в енергію.

Наявність міді важлива для серця, судин, імунної системи та мозку.

Марганець підтримує метаболізм, формування кісток, репродуктивну та імунну функції.

Калій необхідний для нормального функціонування клітин.

Аґрус містить мідь, яка важлива для серця, судин, імунної системи та мозку. Фото: SOE10/Depositphotos

Вишня

Є джерелом вітаміну С, калію, клітковини та інших поживних речовин, необхідних вашому організму для оптимального функціонування.

Дослідження показують, що протизапальні та антиоксидантні сполуки, які містяться у вишнях, можуть допомогти полегшити біль у м'язах, пошкодження та запалення, спричинені фізичними навантаженнями. Вживання ягід покращує продуктивність у заняттях спортом.

Вишні містять калій та поліфенольні антиоксиданти, які позитивно впливають на серцево-судинну систему.

Вишні містять калій та поліфенольні антиоксиданти, які позитивно впливають на серцево-судинну систему. Фото: VAKSMANV101/Depositphotos

Cлива

Містить вітамін С, що допомагає загоювати рани та є корисним для очей.

Калій, що міститься в складі, допомагає контролювати артеріальний тиск.

Фрукт багатий на клітковину, яка допомагає сповільнити зростання глюкози в крові після вживання вуглеводів.

Сливи стимулюють вироблення організмом адипонектину – гормону, який допомагає регулювати рівень цукру в крові.

Сливи стимулюють вироблення організмом адипонектину – гормону, який допомагає регулювати рівень цукру в крові. Фото: 5seconds/Depositphotos

Малина

Ягода є чудовим джерелом клітковини, вітаміну С та антиоксидантів, які допомагають знизити ризик виникнення певних хронічних захворювань (серцево-судинної системи, діабету, ожиріння).

Малина позитивно впливає на рівень цукру в крові завдяки високому вмісту клітковини та таніну.

Біоактивні поліфеноли в складі малини допомагають знизити ризик артриту та зменшують ознаки старіння.

Малина позитивно впливає на рівень цукру в крові завдяки високому вмісту клітковини та таніну. Фото: silverjohn/Depositphotos

Яблука

Містять пектини, які є важливими пребіотиками, що допомагають живити "хороші" бактерії у кишківнику.

Дослідження показують, що кверцетин (флавоноїд, який міститься в яблуках) захищає нейрони, запобігаючи розвитку хвороби Альцгеймера.

Також яблука містять антиоксиданти, вітамін С та клітковину, які допомагають контролювати рівень цукру в крові та зміцнюють імунну систему.

Яблука містять пектини, які є важливими пребіотиками, що допомагають живити "хороші" бактерії у кишківнику. Фото: KateNovikova/Depositphotos

Виноград

Виноград містить багато важливих вітамінів та мінералів, зокрема мідь та вітаміни групи В і К.

Антиоксиданти, що містяться у винограді можуть захищати від розвитку хронічних серцевих захворювань, знижувати кров'яний тиск та рівень холестерину.

В складі винограду присутні лютеїн і зеаксантин, які допомагають підтримувати здоров'я очей, покращують зір і запобігають поширеним віковим захворюванням очей.

Виноград містить лютеїн і зеаксантин, які допомагають підтримувати здоров'я очей та покращують зір. Фото: kozirsky/Depositphotos

Кавун

Високий вміст води у кавуні допомагає підтримувати водний баланс, що забезпечує загальний стан здоров'я та відчуття ситості.

Лікопін і цитрулін, що містяться в кавуні, підтримують здоров'я серця, знижуючи кров'яний тиск та рівень холестерину.

Також лікопін позитивно впливає на здоров’я очей.

Цитрулін, що міститься в кавуні, сприяє підвищенню ефективності фізичних вправ і зменшенню болю в м'язах.

Високий вміст води у кавуні допомагає підтримувати водний баланс, що забезпечує загальний стан здоров'я та відчуття ситості. Фото: 5seconds/Depositphotos

Диня

Це чудове джерело вітамінів А, В6 і С та калію. Диня містить харчові волокна, фолати, ніацин, пантотенову кислоту та тіамін. Ці поживні речовини корисні для підвищення витривалості та здорової роботи нирок і селезінки.

Поживні речовини в складі допомагають боротися з високим кров'яним тиском та дерматологічними захворюваннями.