20 сезонних овочів, якими варто ласувати у серпні

Буряк та його сік допомагають серцю та легеням краще працювати під час фізичних навантажень. Оксид азоту в складі збільшує приплив крові до м'язів.
Багатий на вітамін B9, який допомагає клітинам рости та функціонувати. Вітамін В9 відіграє ключову роль у контролі пошкодження кровоносних судин, що знижує ризик серцевих захворювань та інсульту.
Буряк містить багато клітковини та сприяє росту корисних бактерій у кишківнику. Наявність великої кількості корисних бактерій у травній системі допомагає боротися з хворобами та зміцнює імунітет. А клітковина покращує травлення та знижує ризик закрепів.
Оксид азоту в складі буряку збільшує приплив крові до м'язів. Фото: belchonock/Depositphotos
Броколі
Броколі є джерелом багатьох вітамінів, мінералів, антиоксидантів та клітковини.
Вживання броколі здатне знизити рівень цукру в крові. Це пов'язано з вмістом антиоксидантів та клітковини.
Дослідження показують, що сульфорафан, ключова біологічно активна сполука броколі, уповільнює біохімічний процес старіння
Поживні речовини, що містяться в складі, допомагають знизити ризик захворювань зубів та ротової порожнини.
Цвітна капуста містить вітаміни (С, К, B9), мінерали, клітковину та антиоксиданти.
Є джерелом холіну – поживної речовини, якої багатьом людям не вистачає. Він бере участь у багатьох процесах в організмі та запобігає виникненню захворювань печінки.
Цвітна капуста багата на сульфорафан, рослинну сполуку з багатьма корисними ефектами, такими як зниження ризику серцевих захворювань і діабету.
Цвітна капуста містить вітаміни (С, К, B9), мінерали, клітковину та антиоксиданти. Фото: utima/Depositphotos
Капуста білоголова
Містить вітаміни С, К, клітковину та білок. Вітамін С зміцнює імунну систему, а вітамін К – запобігає розвитку остеопорозу.
Занадто багато "поганого" холестерину (або ЛПНЩ) накопичується в артеріях та може спричинити проблеми з серцем. Капуста містить дві речовини – клітковину та фітостерини, які конкурують з холестерином за поглинання травною системою. Вони знижують рівень поганого холестерину і таким чином покращують здоров'я.
Клітковина та фітостерини в складі капусти знижують рівень поганого холестерину і таким чином покращують здоров'я. Фото: bryndin/Depositphotos
Морква
Містить вуглеводи, що складаються з крохмалю, клітковини та простих цукрів. У ній надзвичайно мало жирів і білків. Це чудове джерело вітаміну А у формі бета-каротину та вітамінів групи В.
Вживання моркви сприяє зниженню ризику розвитку серцевих захворювань.
Це хороше джерело лютеїну та бета-каротину – антиоксидантів, що сприяють здоров'ю очей і захищають їх від вікових дегенеративних захворювань. Організм перетворює бета-каротин на вітамін А – поживну речовину, яка допомагає бачити в темряві.
Вживання моркви сприяє зниженню ризику розвитку серцевих захворювань. Фото: merc67/Depositphotos
Це низькокалорійний овоч, який містить багато води, важливі вітаміни та мінерали. Якщо їсти огірки разом зі шкіркою, ви отримаєте максимальну кількість поживних речовин.
96% води в складі підвищує рівень гідратації, допомагає задовольнити щоденну потребу в рідині та забезпечує дієтичні властивості овоча.
Огірки містять антиоксиданти – флавоноїди й таніни, які запобігають накопиченню шкідливих вільних радикалів і знижують ризик розвитку хронічних захворювань.
96% води в складі підвищує рівень гідратації, допомагає задовольнити щоденну потребу в рідині та забезпечує дієтичні властивості огірка. Фото: yelenayemchuk/Depositphotos
Часник
Часник низькокалорійний та багатий на вітамін С, вітамін В6 і марганець.
Вживання часнику сприяє зниженню тиску. Аліцин, який міститься в часнику, обмежує вироблення ангіотензину II – гормону, який підвищує кров'яний тиск. Він також розслабляє кровоносні судини, що дозволяє крові текти легше.
Дослідження показують, що сполуки, які містяться в часнику, можуть мати противірусні властивості. Аліцин та його похідні: алітридин і гарліцин відповідають за терапевтичні властивості часнику, включаючи профілактику вірусних інфекцій. Окрім зміцнення імунної системи, часник запобігає проникненню вірусів у клітини організму. Складові овоча інгібують вірусну РНК-полімеразу, а також посилюють імунну відповідь хазяїна.
Дослідження показують, що сполуки, які містяться в часнику, можуть мати противірусні властивості. Фото: gresey/Depositphotos
Цибуля
Цибуля містить понад 25 різних флавоноїдів – природних рослинних речовин, які мають антиоксидантні властивості. У ній також багато вітаміну С, ще одного важливого антиоксиданту, який підтримує здорову імунну систему.
Кверцетин у складі продукту є корисним для здоров'я серця, особливо у людей, які мають ожиріння чи метаболічний синдром.
Антиоксиданти в цибулі також зменшують втрату кісткової маси та остеопороз, який часто виникає при старінні.
У цибулі багато вітаміну С, ще одного важливого антиоксиданту, який підтримує здорову імунну систему. Фото: ehaurylik/Depositphotos
Містить різноманітні вітаміни, мінерали та корисні рослинні сполуки. Приготовані кабачки особливо багаті на вітамін А, хоча в сирих його міститься трохи менше.
Кабачки багаті на воду та клітковину – дві сполуки, які сприяють здоровому травленню, знижуючи ризик закрепів та симптомів кишкових розладів.
Клітковина, калій та каротиноїди, що містяться в кабачках, можуть знижувати артеріальний тиск, рівень холестерину та інші фактори ризику розвитку серцевих захворювань.
Кабачки багаті на марганець, лютеїн, зеаксантин, вітаміни А і С – поживні речовини, які сприяють здоровому зору і знижують ризик вікових захворювань очей.
Кабачки багаті на воду та клітковину – дві сполуки, які сприяють здоровому травленню, знижуючи ризик закрепів та симптомів кишкових розладів. Фото: kolesnikovserg/Depositphotos
Горох
Містить багато антиоксидантів, які допомагають зміцнити імунну систему.Вітамін С, Е, цинк, катехін, які є у горосі, допомагають знизити ризику запальних захворювань, таких як діабет, хвороби серця та артрит.
Запалення і стрес, спричинені вільними радикалами, можуть сприяти утворенню бляшок на стінках кровоносних судин. Омега-3 та омега-6 жирні кислоти, що містяться в горосі, запобігають утворенню бляшок на стінках кровоносних судин.
Крім того, магній, калій та інші мінерали в складі знижують ризик високого артеріального тиску.
Омега-3 та омега-6 жирні кислоти, що містяться в горосі, запобігають утворенню бляшок на стінках кровоносних судин. Фото: AntonMatyukha/Depositphotos