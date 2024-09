В Іспанії на щоці дівчинки з’явився 3-сантиметровий висип після поцілунку батька: чим виявилася інфекція

В Іспанії на щоці 9-річної дівчинки з’явився трисантиметровий висип після того, як її поцілував батько.

Після невдалого лікування виявилося, що шкіру дитини вразив вірус герпесу, носієм якого вона тепер буде до кінця життя, повідомляють The New England Journal of Medicine та ARS Technica.

Спочатку дівчинці лікували імпетиго – інфекційне гноячкове захворювання шкіри, причиною якого є стафілококи та стрептококи. Однак симптоми не зникали.

На сьомий день після появи висипу його розмір дорівнював трьом сантиметрам. Він був з пухирцями та жовтою кірочкою. Поруч із висипом були менші пухирці-супутники. Також дитина мала лихоманку та збільшені лімфатичні вузли з лівої сторони.

Висип на щоці дівчинки The New England Journal of Medicine

ВІДЕО ДНЯ

Оскільки вірус герпесу найчастіше вражає саме губи та слизові, спочатку лікарі не змогли його діагностували. Однак згодом вони помітили кірочки на нижній губі батька дівчинки. За його словами, їм вже було 10 днів. Симптоми вказували на те, що це герпес на стадії загоєння.

Коли лікарі провели аналіз, виявилося, що у дитини вірус простого герпесу першого типу (ВПГ-1). Її пролікували спеціальним препаратом, і вірус зник без рубцювання.

ВПГ-1 є дуже заразним. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, ним інфіковані 3,7 мільярда людей у віці до 50 років по всьому світу.

Спочатку віруси герпесу вражають клітини на поверхні тіла, а потім ховаються у нервових клітинах. Час від часу вони активізуються і спричиняють нові ураження. Вилікувати герпес неможливо.

Висипи, спричинені ВПГ-1, зазвичай виникають навколо рота та на слизових поверхнях, однак іноді вони можуть спалахувати й на інших ділянках шкіри.

Нагадаємо, дослідження показало, що вірус герпесу може подвоїти ризик розвитку деменції