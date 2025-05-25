4 міфи про каву, які вже спростувала наука

Багато хто починає ранок із чашки ароматної кави, але навколо цього напою вже давно існує чимало суперечливих тверджень. Кажуть, що кава шкодить серцю, зневоднює організм або уповільнює ріст дітей.

Однак наука вже давно розвіяла ці упередження. У Popular Science зібрали обґрунтування вчених.

Міф 1: Темне обсмаження робить каву міцнішою

Багато людей думають, що темне обсмаження зерен кави робить напій більш міцним, порівняно зі світлим, адже так вміст кофеїну нібито більший. І це інтуїтивно зрозуміло, адже темне обсмаження робить каву міцнішою на смак.

Однак не означає, що в такому напою більше кофеїну. Насправді обсмаження працює навпаки.

У 2017 році науковці порівняли вміст кофеїну у каві, завареній з використанням однакової маси зерен середнього та темного обсмаження. В експерименті використовували виключно арабіку, вирощену в регіоні Кона на Гаваях (США).

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Результати показали, що концентрація кофеїну в зразках середнього обсмаження була вищою, ніж у темних зернах.

Якщо більш насичений смак кави темного обсмаження змушує почуватися енергійніше, то це точно не через додатковий кофеїн.

Міф 2: Кава уповільнює ріст дітей

Жодне дослідження не пов’язує споживання кави з ростом дітей. Доктор медичних наук Рой Кім пояснював для Cleveland Clinic, що навіть незрозуміло, звідки така ідея взялася.

За його словами, кофеїн у каві дійсно може погіршувати апетит, але "не призводить до суттєвого впливу на ріст дитини".

Водночас варто пам’ятати, що кава може нашкодити здоров’ю дітей з інших причин.

"Хоча в нас немає питань до кофеїну через його вплив на зріст, але це не стосується таких проблем дітей зі сном та увагою", – зауважив лікар.

Рой Кім пояснив, що в дітей кава може порушувати серцебиття, спричиняти тривогу, розлади шлунку та змін настрою.

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Міф 3: Кава призводить до зневоднення

Як і в інших міфах, думка про те, що кава "виводить воду з організму" має певну логіку. Кофеїн має сечогінну дію, тобто після його вживання людям частіше доводиться ходити в туалет.

Науковці перевірили цю тезу, провівши експеримент, в якому взяли участь 50 учасників. Їм запропонували пройти два випробування – в першому люди випивали чотири чашки кави по 200 мілілітрів, а в другому замінювали напій на воду.

Зрештою вчені не виявили значущої різниці між ефектом на організм кави та води.

"Наші дані не показують суттєвих відмінностей у зволожувальних властивостях кави та води в широкому діапазоні показників оцінки гідратації (забезпечення організму водою – ред.)", – написали автори роботи.

Такі висновки мають сенс, оскільки кава переважно складається з рідини, що переважує ефект кофеїну.

Міф 4: Кава спричиняє захворювання серця

Усі, хто п’є каву, знають, що чашка напою може пришвидшити роботу серця. Від того й поширений міф про те, що напій згубно впливає на здоров’я цього органу.

Однак дослідження не пов’язують вживання кави із захворюваннями серцево-судинної системи. При цьому деякі свідчать про протилежне.

Дослідження Європейського кардіологічного товариства показало, що дві-три чашки кави на день можуть покращити здоров’я серце.

Науковці, проаналізувавши дані 500 тисяч британців, виявили, що споживання кави, зокрема безкофеїнової, пов’язане зі значним зниженням кількості серцево-судинних хвороб та смертності.

Це не означає, що кава повністю безпечна – кофеїн у ній може спричиняти фізіологічну і психологічну залежності, головні болі, безсоння, тривожність і запаморочення.

Крім того, від кави варто утриматися людям, які мають захворювання шлунка та печінки. Тому варто пам’ятати про добову норму кофеїну та бути уважним до свого організму. У випадку появи тривожних симптомів варто якомога швидше звернутися до лікаря.