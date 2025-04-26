Який вік найкращий для вагітності? Пояснює лікарка

Жінки здатні завагітніти від першої менструації у період статевого дозрівання і аж до завершення менопаузи. Але за такого тривалого проміжку, коли ж найкращий час для народження дитини?

Пік репродуктивної здатності жінки припадає на пізній підлітковий вік і триває трохи більше 10 років. У цей період в організмі є найбільше яйцеклітин. Починаючи з 30 років, фертильність (здатність до зачаття) поступово знижується.

Водночас не завжди доцільно ставати матір’ю якомога раніше. Залежно від вашого психічного і фізичного здоров’я, фінансової ситуації, кар’єри та інших життєвих цілей, ви можете вирішити відкласти вагітність до кращого моменту – і це абсолютно нормально. Найкращий час для народження дітей – індивідуальний для кожного.

Гінекологиня Жаклін Зупонцік пояснила Cleveland Clinic, чому вік – лише один із чинників, які слід враховувати під час планування дітей, і як з віком змінюється репродуктивна функція організму.

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Чому з віком змінюється фертильність

Репродуктивна система жінки вже з народження містить усі яйцеклітини, які вона коли-небудь матиме. І з часом їхня кількість і якість зменшується. При народженні у дівчинки є близько 1 мільйона яйцеклітин, до статевого дозрівання ця кількість знижується до 300 тисяч і продовжує спадати, аж поки не настане менопауза.

Якщо ви починаєте намагатися завагітніти у 35 чи 40 років, то маєте вже меншу кількість яйцеклітин, які десятиліттями зберігалися в яєчниках.

"Біологічно ми не можемо очікувати, що ці яйцеклітини будуть такої ж високої якості, як до 35 років. З віком внутрішні механізми в яєчниках, що забезпечують правильний розподіл ДНК у яйцеклітині, працюють гірше.

Це підвищує ймовірність появи яйцеклітин із зайвим або недостатнім генетичним матеріалом, що може призвести до викидня або вроджених вад у дитини", – пояснює лікарка.

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Чи важче завагітніти з віком

Вагітність у віці понад 35 років (так званий "пізній репродуктивний вік") може супроводжуватися складнощами із зачаттям та підвищеними ризиками для здоров’я. Проте це не означає, що пізня вагітність неможлива чи рідкісна.

"35 років – це не якась магічна межа. Однак ризики під час вагітності дійсно зростають із віком. Багатьом стає важче завагітніти, а ризики викидня – зростають", – наголошує лікарка.

У будь-якому віці вагітність є складним біологічним процесом, який залежить від загального стану здоров’я. Якщо ви ведете здоровий спосіб життя, стежите за вагою, не палите, харчуєтесь збалансовано та займаєтесь спортом, ви цілком можете мати дітей у пізньому репродуктивному віці – навіть у 40 років.

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Ризики пізньої вагітності

Під час вагітності в зрілому віці існують потенційні ризики як для матері, так і для дитини.

Для матері ризиками є:

Можливі ризики для дитини:

вроджені вади розвитку;

генетичні порушення, як-от синдром Дауна;

низька вага при народженні;

передчасні пологи.

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Переваги очікування

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), американські жінки все частіше відкладають народження першої дитини. За останні 20 років середній вік матерів, які народжують уперше, зріс із 27 до 30 років.

Деякі дослідження навіть вказують на можливий зв’язок між пізніми пологами та довголіттям – жінки, які народжували пізніше, зазвичай живуть довше.

Очікування може надати більше часу на досягнення фінансової стабільності, побудову кар’єри та забезпечення міцного фундаменту для родини. Культурні та особисті обставини також часто грають важливу роль у рішенні про батьківство.

У будь-якому випадку, сім’ї бувають різними, і консультація з гінекологом допоможе визначити наступні кроки. Серед них можуть бути природне зачаття, використання донорських сперми чи яйцеклітин, екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ) або направлення до репродуктолога.

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Планування вагітності та здоров’я

Якщо у вас є питання про можливість завагітніти зараз або в майбутньому, зверніться до лікаря. Розмова заздалегідь точно не зашкодить.

Лікар допоможе з’ясувати, чи потрібні вам якісь обстеження (аналізи, УЗД, дослідження сперми партнера тощо).

Якщо вас цікавить збереження фертильності на майбутнє (наприклад, заморожування яйцеклітин), зверніться до репродуктолога. Лікарка зауважує, що заморожування яйцеклітин не рекомендують лише через вік – це зазвичай показано при ризику пошкодження яєчників (наприклад, через хіміотерапію).

Також якщо у вас є хронічні захворювання, які можуть вплинути на вагітність, не відкладайте візит до лікаря.

До таких станів належать:

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