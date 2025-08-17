Джерело білка, клітковини та вітамінів: 7 причин додати зелений горошок до свого раціону

Якщо в дитинстві вас змушували їсти горох і відтоді ви його недолюблюєте, настав час переглянути своє ставлення. Цей продукт – чудове джерело білка, клітковини та поживних речовин.

Горох – універсальна бобова культура, яку можна варити, смажити, тушкувати чи готувати в аерофритюрниці. Його легко знайти у свіжому, консервованому, сушеному чи замороженому вигляді.

Дієтологиня Мікела Пальма розповіла Cleveland Clinic про користь гороху і чому ним не варто нехтувати.

Яка харчова цінність зеленого горошку?

Горох належить до тієї ж родини, що й нут, сочевиця, квасоля та арахіс. Утім більшість людей (включно з фермерами та виробниками) вважають його овочем.

Харчова цінність гороху змінюється залежно від способу приготування. Додавання масла чи бекону підвищує вміст жиру в страві, тоді як готування на пару дозволяє зберегти більше поживних речовин, ніж при варінні. Ба більше, горох можна вживати навіть сирим.

РЕКЛАМА:

Одна склянка вареного, несоленого гороху містить 134 калорії та такі корисні елементи:

вітамін K (41 мкг);

(41 мкг); фолат (101 мкг);

(101 мкг); вітамін C (23 мг);

(23 мг); цинк (2 мг);

(2 мг); магній (62 мг);

(62 мг); залізо (2,5 мг).

Читайте також : Кімчі: що це таке та чому варто додати цю страву до свого раціону

Переваги від вживання горошку

Сприяє зміцненню організму

Одна склянка зеленого горошку містить 8 грамів білка, тому цей продукт варто обирати вегетаріанцям, веганам і тих, хто прагне додати більше білка у свій раціон. До того ж, він легше засвоюється, ніж тваринний протеїн.

Білок потрібен вашому організму для:відновлення м’язів, тканин та органів;формування волосся, шкіри, кісток і м’язів;регуляції гормонів і ферментів;забезпечення енергії;підтримки імунної системи.

Покращує здоров’я кишківника

Одна склянка вареного гороху має майже 9 грамів клітковини, яка допомагає роботі травної системи. Вона запобігає закрепам і підтримує мікрофлору кишківника.

Допомагає підтримувати нормальну вагу

Поєднання білка та клітковини забезпечує тривале відчуття ситості, а зменшення кількості перекусів допомагає контролювати вагу.

Читайте також : Впливають на серце та кишківник: 5 причин додати морські водорості до свого раціону

Зменшує запальні процеси

Горох містить багато рослинних фітонутрієнтів і поліфенолів із антиоксидантними властивостями. Вони захищають клітини від пошкодження вільними радикалами, що знижує ризик серцево-судинних хвороб, раку та хронічних запалень.

Зберігає здоров’я очей і шкіри

Горох також багатий на лютеїн і зеаксантин – каротиноїди, які надають йому яскраво-зеленого кольору. Дослідження свідчать, що ці речовини захищають очі від шкідливого синього світла, яке випромінюють сонце та електронні пристрої, як-от смартфони та комп'ютери.

Підтримує роботу серця

Горох містить магній, що регулює серцевий ритм і знижує тиск, а також калій, який допомагає боротися з гіпертонією.

Стабілізує рівень цукру в крові

Горох має низький глікемічний індекс. Це означає, що його вживання не спричиняє різких коливань рівня цукру в крові, що особливо важливо для людей із діабетом.

Завдяки повільному перетравленню білка та клітковини горох допомагає підтримувати стабільний рівень глюкози.

Які можливі недоліки споживання гороху?

Загалом горох корисний і безпечний для вживання, проте існують певні ризики.

Алергії – деякі дослідження свідчать, що харчові алергії на зелений горошок і гороховий білок стають більш поширеними.

"Виробники продуктів усе частіше використовують інгредієнти на основі гороху, як-от гороховий білок і борошно з гороху. Ці інгредієнти можна знайти навіть там, де це зовсім неочікувано – наприклад у м’ясі, крупах чи випічці", – каже дієтологиня.

Підвищений ризик алергії на горох можуть мати люди з алергією на арахіс.

Антинутрієнти – сирий горох містить речовини, що знижують засвоєння мінералів. Однак замочування та приготування цього продукту зменшують їхню кількість.

Газоутворення – високий вміст клітковини може спричиняти здуття та гази.