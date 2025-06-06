Кімчі: що це таке та чому варто додати цю страву до свого раціону

Кімчі – традиційна страва корейської кухні, яку зазвичай готують з ферментованих та маринованих овочів (капусти, селери, редьки, огірків, моркви та цибулі) з додаванням спецій (солі, часнику, імбиру, червоного та чорного перцю).

Ця страва не лише смачна, але й корисна. Лікарка-дієтологиня Ембер Соммер розповіла Cleveland Clinic про переваги вживання кімчі та чому її варто додати до свого раціону.

Позитивно впливає на кишківник

Ферментовані продукти, як-от кімчі, є найкращими друзями вашого кишківника, оскільки вони містять пробіотики – корисні бактерії, що допомагають травленню та загалом покращують самопочуття.

"Ваш кишківник потребує правильного балансу бактерій, щоб перетравлювати їжу, забезпечують організм корисними бактеріями, які допомагають підтримувати здоровий мікробіом кишківника", – каже Ембер Саммер.

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Допомагає уникнути закрепів

Недостатнє споживання клітковини може бути причиною закрепів. Кімчі може допомогти вирішити проблему. Цей маринований продукт, насичений клітковиною, може посприяти налагодженню травлення.

"Кількість клітковини варіюється в різних рецептах, але основою кімчі є капуста. Як і всі хрестоцвіті овочі, вона є хорошим джерелом клітковини, яка позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту", – зазначила дієтологиня.

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Знижує ризик розвитку раку товстої кишки

Результати деяких досліджень свідчать, що вживання кімчі може допомогти знизити ризик виникнення колоректального раку. Такі властивості, імовірно, зумовлені наявністю пробіотиків, клітковини та фітохімічних речовин – природних рослинних сполук, які борються з хворобами.

"Вживання кімчі та інших ферментованих продуктів, багатих на клітковину, може допомогти знизити ризик розвитку раку. Але навіть найздоровіша дієта не може гарантувати майбутнє без раку, тому не забувайте проходити рекомендовані обстеження", – наголосила Саммер.

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Позитивно впливає на роботу серця

Дотримання правильного харчування – один з найкращих способів запобігти інфаркту та інсульту. І кімчі може бути хорошим варіантом, щоб урізноманітнити щоденний раціон. Дослідники виявили, що кімчі допомагає знизити рівень холестерину.

"Високий рівень холестерину є фактором ризику серцевого нападу та інсульту. Вживання цільних продуктів, багатих на мікроелементи та клітковину, може допомогти знизити ризик серцевих захворювань. Кімчі – один із них. Але всі фрукти та овочі корисні для здоров'я серця", – пояснила експертка.

Хоча кімчі є корисним продуктом, важливо враховувати, що він може мати високий вміст солі. Сіль може негативно впливати на стан серцево-судинної системи, якщо вживати її забагато.

"Більшість дорослих вже споживають занадто багато солі, тому тримайтеся подалі від кімчі з високим вмістом натрію. Шукайте продукт з низьким вмістом натрію або зробіть свій власний, щоб контролювати кількість доданої солі", – радить Соммер.

Допомагає впоратися з голодом

Якщо ви швидко відчуваєте голод після прийому їжі, спробуйте додати до свого раціону низькокалорійні продукти з високим вмістом клітковини, як-от кімчі. Ця страва допоможе вам довше залишатися ситим.

"Клітковина, що міститься в кімчі, сповільнює свій шлях через травну систему, тому відчуття голоду не виникає довше", – зазначила лікарка-дієтологиня Ембер Соммер.