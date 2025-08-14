Впливають на серце та кишківник: 5 причин додати морські водорості до свого раціону

Впродовж останніх років морські водорості стали популярним елементом раціону в багатьох країнах завдяки своїм корисним властивостям. Вважається, що вони багаті на мінерали та поживні речовини.

Про користь морських водоростей та чому їх варто додати до свого раціону розповіла лікарка-дієтологиня Джулія Зумпано для Cleveland Clinic.

Що таке морські водорості?

Водорості (або макроводорості) – це різноманітні морські рослини, зокрема морський мох, спіруліна, ламінарія (морська капуста), листя норі, яке використовують для приготування суші тощо.

Існує понад 145 видів їстівних водоростей. Утім, важливо пам’ятати, що не всі можна вживати, а деякі з них можуть бути небезпечними для здоров’я.

"Їх можна вживати у різному виді: свіжими, вареними, сушеними або у вигляді добавок", – каже Джулія Зумпано.

Як морські водорості можуть впливати на здоров’я?

Знизити ризик певних захворювань

Водорості містять поліфеноли, омега-3 жирні кислоти, каротиноїди, як-от бета-каротин і лютеїн.

"Ці поживні речовини роблять морські водорості потенційним нутрицевтиком (біологічно активні добавки та певні харчові продукти, які не є лікарськими засобами – ред.)", – зазначає дієтологиня.

Результати деяких досліджень свідчать, що поліфеноли в морських водоростях діють як антиоксиданти, допомагаючи захищати організм від шкідливого впливу вільних радикалів.

Пошкодження клітин вільними радикалами може призвести, наприклад, до раку, аутоімунних захворювань, хвороби Альцгеймера тощо.

Позитивно впливати на серце

Результати дослідження, яке провели в Японії, довели, що люди, які вживали багато риби, водоростей, грибів та інших овочів, рідше хворіли на серцеві захворювання або помирали від проблем із серцем.

Такий раціон є здоровою альтернативою харчування для людей на заході, які здебільшого вибирають червоне м’ясо, ультраперероблені продукти та надмірну кількість солі. Це підвищує ризик хвороб серця.

"Самі по собі водорості не захищають серце, але вони позитивно впливатимуть на цей орган, якщо їх регулярно вживати в поєднанні з рибою та іншими овочами", – зауважила Джулія Зумпано.

Допомогти "будувати" м’язи та тканини

Водорості є повноцінним джерелом білка, що містить 9 амінокислот, необхідних для побудови м'язів, відновлення тканин і транспортування поживних речовин по організму.

Утім, щоб отримати достатньо білка з водоростей, потрібно з’їсти їх у великій кількості, тому вони не можуть бути основним джерелом білка.

Покращити стан кишківника

Водорості багаті на полісахариди, які "діють" як харчові волокна і є "їжею" (пребіотиком) для корисних бактерій у кишківнику.

Окрім того, водорості містять й інші корисні волокна, зокрема целюлозу.

"Ці нерозчинні волокна зв'язуються з водою у травному тракті та уповільнюють травлення, тому ви довше відчуваєте ситість і рідше переїдаєте", – пояснює Зумпано.

Наситити організм поживними речовинами

Загалом водорості містять у 10 разів більше мінералів, ніж багато овочів.

Зокрема вони є хорошим джерелом кальцію, йоду, заліза, вітамінів B12, C, E, K та цинку.

Поживна цінність водоростей залежить від їхнього виду та від того, як їх споживати – сирими, вареними чи сушеними. Загалом морські водорості низькокалорійні та містять мало жиру.

Скільки морських водоростей можна їсти і коли вони можуть нашкодити?

За словами лікарки-дієтологині Джулії Зумпано, вживання морських водоростей, як правило, є безпечним. Однак існують певні ризики для здоров'я, якщо ви вживаєте їх у надмірних кількостях або маєте певні захворювання.

Наприклад, надлишок морських водоростей може спричинити діарею, особливо у людей із синдромом подразненого кишківника.

Окрім того, морські водорості, особливо бурі або комбу, містять велику кількість йоду. Він потрібен для здорового функціонування щитовидної залози. Але надлишок йоду може знизити її функцію, природне вироблення гормонів та спричинити гіпотиреоз.

Також слід зважати, що водорості можуть містити небезпечні важкі метали, оскільки можуть поглинати миш'як, кадмій, свинець і ртуть із забрудненої води.

При цьому вітамін К у морських водоростях може бути проблемою, якщо ви приймаєте ліки для розрідження крові, щоб запобігти утворенню тромбів.

"Вітамін К важливий для згортання крові. Але він може знизити ефективність препаратів, що її розріджують", – зазначає лікарка-дієтологиня Джулія Зумпано.