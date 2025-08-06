Година має значення? Час прийому їжі впливає на набір ваги, але не у всіх

Вчені мали намір з’ясувати, чи є зв'язок між ризиком ожиріння та часом прийому їжі

Час прийому їжі може впливати на набір ваги. Зокрема люди, які мають генетичну схильність до ожиріння, можуть знизити ризик набрати зайві кілограми, якщо їстимуть раніше протягом дня.

Про це йдеться у новому дослідженні іспанських вчених, результати якого опублікували у науковому журналі Obesity, пише Medical Xpress.

У дослідженні взяли участь 1195 дорослих з надмірною вагою або ожирінням, які звернулися до шести клінік схуднення по всій Іспанії в рамках дослідження. Їм пропонували лікування для схуднення, а через 12 років знову перевіряли їхню вагу.

Науковці намагалися розрахувати генетичну схильність людини до високого індексу маси тіла, аналізуючи велику кількість генів. У цьому випадку вони розглянули понад 900 тисяч однонуклеотидних поліморфізмів (SNP) — це точкові зміни в ДНК, які можуть впливати на ризик певних захворювань.

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Дослідники не просто запитували учасників, коли вони їдять, а розрахували середній час прийому їжі, вимірюючи проміжок між першим та останнім протягом дня. Вони враховували і робочі, і вихідні дні, щоб отримати більш точну картину щоденного режиму харчування. Окрім того, вчені брали до уваги, вік, стать, походження та медичні показники.

Вчені мали намір з’ясувати, чи є зв'язок між ризиком ожиріння та часом прийому їжі.

Дослідники виявили, що в середньому, кожна година, на яку людина переносить прийом їжі, пов'язана зі збільшенням ІМТ на 0,952 кг/м². Через 12 років після початку дослідження перенесення часу їжі призводило до збільшення ваги на 2,2%.

Натомість у людей з генетичною схильністю до ожиріння кожна година пізнішого прийому їжі призводила до зростання ІМТ на 2,21 кг/м².

Водночас у людей, не схильних до ожиріння, зв'язок між часом прийому їжі та набором ваги не виявили.

Тому автори дослідження дійшли висновку, що час їди відіграє важливу роль для підтримки ваги та її втрати. Вони вважають, що ранні прийоми їжі можуть допомогти зменшити вплив генетики до ожиріння. Тому це можна розглядати як один з інструментів у боротьбі із зайвою вагою.

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