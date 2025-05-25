Грибок, що "поїдає організм зсередини", може поширитися на нові регіони: чи дістанеться він України

Грибок, що викликає небезпечне захворювання легень і стає причиною мільйонів смертей щорічно, може значно розширити свій ареал і проникнути в нові регіони у міру нагрівання планети.

Вчені попереджають, що ці небезпечні для людини патогени можуть охопити нові території, зокрема й південну частину України.

Про це йдеться в дослідженні вчених із Манчестерського університету (Велика Британія), пише CNN.

Автори дослідження використали комп’ютерне моделювання та прогнозування, аби скласти карту потенційного поширення грибка Aspergillus.

Цей рід цвілевих грибів поширений по всьому світу і може спричиняти небезпечне для життя захворювання – аспергільоз, яке переважно вражає легені.

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"Гриби відносно мало дослідженні, якщо порівнювати з вірусами та паразитами. Ці карти показують, що грибкові патогени, ймовірно, вплинуть на більшість регіонів світу в майбутньому", – сказав співавтор дослідження Норман ван Рейн.

Науковці виявили, що вид Aspergillus flavus, який віддає перевагу спекотному тропічному клімату, до 2060 року може збільшити свій ареал на 16% в міру потепління на планеті. За прогнозами, грибок може поширитися на деякі частини Північної Америки, Азії та Європи, торкнувшись південної частини України.

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Прогнозується, що до 2100 року поширення може зрости на 77,5%, потенційно заразивши дев’ять мільйонів людей у Європі. Натомість через зміни клімату деякі регіони в Африці можуть стати настільки спекотними, що перестануть бути придатними для грибів Aspergillus.

Науковці зауважують, що зникнення грибів з Африки може бути проблематичним, оскільки там вони відіграють важливу роль в екосистемах.

Крім розширення ареалу, глобальне потепління може підвищити температурну стійкість грибків, завдяки чому вони навчаться краще виживати всередині організму людей.

Що відомо про грибки Aspergillus?

Aspergillus ростуть маленькими нитками в ґрунтах по всьому світу. Як і інші гриби, вони виділяють величезну кількість крихітних спор, які поширюються повітрям. Щодня люди вдихають їх, однак зазвичай імунна система успішно захищає організм.

Однак гриби можуть становити значну небезпеку для людей, які мають захворювання легень, зокрема астму та муковісцидоз. Також підвищені ризики до захворювання мають дорослі та діти з ослабленою імунною системою через рак, трансплантацію органів та пережитий важкий грип або COVID-19.

Якщо імунна система організму не може позбутися спор, грибок "починає рости і фактично пожирає вас зсередини", пояснив науковець.

Наприклад, аспергільоз має високий рівень смертності і стає фатальним для 20-40% хворих. Крім того, це захворювання важко діагностувати, адже його симптоми, як-от кашель та лихоманка, поширені для багатьох інших хвороб.

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Також грибкові патогени стають дедалі стійкішими до лікування. Наразі існує лише чотири класи препаратів, які можуть їх знищувати.

Вид Aspergillus flavus може викликати важкі інфекції в людей і має стійкість до багатьох протигрибкових препаратів. Цей грибок також заражає харчові культури, що становить потенційну загрозу для продовольчої безпеки.

У 2022 році Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) внесла цей вид до критичної групи патогенів через його вплив на здоров’я населення.

"Грибкові патогени стають дедалі поширенішими та стійкими до лікування. Ми лише починаємо розуміти, як зміна клімату сприяє цьому. Будь-хто з нас у майбутньому може постраждати", – вважає професор Каліфорнійського університету в Берклі (США) Джастін Ремайс, який не брав участі в дослідженні.

Раніше науковці виявили, що риби-клоуни вдаються до тимчасового зменшення розмірів свого тіла, аби пережити спеку. А кліматичну кризу вважають причиною прискорення танення гірських льодовиків, які зменшуються в понад двічі швидше, ніж на початку 2000-х років.