Може не давати спати вночі: вчені назвали неочікуваний наслідок глобального потепління на здоровʼя

Лісові пожежі, рекордна спека, підвищення рівня моря – явні наслідки, які несе світові глобальне потепління.

Тепер науковці показали менш очевидний вплив кліматичної кризи на населення планети. Вчені виявили, що підвищення температури повітря може погіршувати якість сну в людей.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в журналі Nature Communications, інформує ABC News.

У ході роботи вчені проаналізувати 23 мільйони медичних записів про сон понад 214 тисяч дорослих, які проживають у материковій частині Китаю. Учасники дослідження носили спеціальні пристрої, які контролювати частоту серцевих скорочень, фізичну активність та режим сну.

Оцінивши ці дані, науковці виявили, що за підвищення середньої добової температури на 10°C люди на 20,1% частіше недосипають. Крім того, такі зміни призводять на скорочення загальної тривалості сну на 10 хвилин щоночі.

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За таких умов учасники дослідження на 2,8% рідше мали глибокий сон, який вважають необхідним фактором фізичного та психічного відновлення. При цьому страждав також легкий сон і нічний відпочинок зі сновидіннями, які скоротилися на понад 2%.

Науковці зауважують, що більший ризик порушень сну через температурні зміни мають:

люди старше 45 років;

жінки;

люди з надмірною вагою та ожирінням за ІМТ понад 25;

мешканці більш вологого клімату.

Автори роботи підрахували, що до кінця століття дефіцит сну, пов'язаний зі зміною клімату, може збільшитися в середньому на 10,5%. Відтак середньостатистична людина втрачатиме понад 33 години сну щороку.

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Водночас дослідження має деякі обмеження, адже вивчало сон лише людей з Китаю та враховувало фактичні умови сну без урахування наявності в респондентів кондиціонерів.

Раніше вчені з'ясували, що зміни клімату, викликають комплексні несприятливі наслідки для людей, які мають неврологічні та психічні захворювання. Зокрема йдеться про погіршення симптомів та збільшення ризиків інсульту, мігрені, епілепсії, шизофренії та хвороби Паркінсона.

Крім того, вчені вважають, що тепловий стрес може впливати на розвиток плоду та дітей віком до двох років.