Риби-клоуни зменшують свої тіла, щоб вижити в спеку – вчені

Риби-клоуни тимчасово зменшують свої тіла, щоб пережити хвилі спеки в океані. Науковці припускають, що так тварини економлять енергію в стресових умовах.

При цьому вчені не впевнені, як рибам вдається змінювати розміри своїх тіл.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в журналі Science Advance, інформує Associated Press.

Науковці помітили, що під час інтенсивної спеки у 2023 році риби-клоуни, які населяють океан біля узбережжя Папуа Нової Гвінеї, зменшили свої тіла. Такі особини мали більше шансів вижити в екстремально теплому середовищі.

"Спочатку ми були дуже шоковані, коли побачили, що вони зменшуються", – розповів один з авторів дослідження з Бостонського університету (США) Морган Беннетт-Сміт.

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Дослідники виявили, що серед 134 різноколірних риб 101 тварина зменшилася в довжині через тепловий стрес.

Деякі пари риб-клоунів синхронізували своє зменшення, щоб збільшити шанси на виживання. При цьому самки корегували свій розмір так, щоб залишатися більшими за своїх партнерів. Так рибам вдавалося зберігати свою соціальну ієрархію недоторканою.

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Коли середовище тварин ставало менш стресовим, риби продемонстрували здатність повертати свої попередні розміри.

Хоча зміни в тілі були тимчасовими, вчені досі не розуміють, як риби будуть адаптуватися до можливих температурних потрясінь у майбутньому.

Вчені припускають, що завдяки зменшенню розмірів тіла рибам вдається економити енергію, оскільки так вони потребують меншої кількості їжі.

"Це ще один інструмент в арсеналі риб, які вони використовуватимуть, щоб вижити у світі, який змінюється", – прокоментував відкриття еколог океану Саймон Торрольд, який не брав участі в дослідженні.

Водночас до кінця не зрозуміло, як тварини керують розмірами своїх тіл. Автори роботи припускають, що риби можуть реабсорбувати власну кісткову речовину.

Раніше науковці виявляли, що інші тварини також можуть зменшуватися в розмірах, щоб пережити спеку. Наприклад, до такого вдаються морські ігуани під час явища Ель-Ніньйо, коли теплі води прибувають на Галапагоські острови.

Однак досі цю стратегію виживання в спеку не виявляли в риб, які живуть у коралових рифах.

Минулого року через аномальну спеку в лісах Мексики масово гинули мавпи-ревуни. Подекуди температура там перевищувала 45°C.