Які хвороби не лікують антибіотиками? Перелік від МОЗ
Існує міф, що антибіотики можна використовувати для лікування будь-якої інфекції чи вірусних захворювань. Утім є хвороби, які вони точно не лікують.
У Міністерстві охорони здоров’я нагадали перелік захворювань, для лікування яких антибіотики не потрібні.
Грип, застуда та інші вірусні захворювання
У МОЗ розповідають, що антибіотики не впливають на віруси, але діють проти бактерій.
"Грип – це вірусне захворювання, отже, антибіотики не потрібні. Хіба що лікар діагностував ще й бактеріальну інфекцію. У такому разі він може призначити антибіотик", – зазначають фахівці.
Бронхіт, синусит, інфекційні захворювання вуха
Ці недуги можуть виникати через вірусні чи бактеріальні інфекції. "Винуватця" хвороби та чи потрібні антибіотики – визначає лише лікар. За потреби хворий здає аналізи та проходить інші обстеження.
Запалення очей
При почервонінні очей не варто відразу бігти в аптеку та купувати краплі з антибіотиком. Це шкодить і здоров’ю, і гаманцю.
"Препарати з антибіотиками слід використовувати лише за призначенням лікаря, коли відомо, яка саме інфекція спричинила захворювання", – наголошують у міністерстві.
Порізи на шкірі
При незначних порізах недоречно використовувати місцеві засоби з антибіотиками, адже лише 3% ран інфікуються.
Такі ліки призначають лише у серйозних випадках – при діабеті, чималих пошкодженнях шкіри, забруднених ранах тощо.
Профілактика захворювань
Антибіотики не можна вживати для того, щоб запобігти виникненню хвороб. Це недоречно, додають експерти.
"Вони не попереджають захворювання, а лікують інфекцію, яку вже виявили в організмі.
Якщо ви хочете дізнатися про адекватну профілактику тих чи інших захворювань, зверніться до свого лікаря", – зауважують у відомстві.
Раніше ми розповідали, яких помилок припускаються пацієнти при вживанні різних препаратів. Ці похибки можуть звести нанівець ефект від вживання ліків.