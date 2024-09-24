Які хвороби не лікують антибіотиками? Перелік від МОЗ

У МОЗ розповіли, при яких захворюваннях можна обійтися без антибіотики

Існує міф, що антибіотики можна використовувати для лікування будь-якої інфекції чи вірусних захворювань. Утім є хвороби, які вони точно не лікують.

У Міністерстві охорони здоров’я нагадали перелік захворювань, для лікування яких антибіотики не потрібні.

Грип, застуда та інші вірусні захворювання

У МОЗ розповідають, що антибіотики не впливають на віруси, але діють проти бактерій.

"Грип – це вірусне захворювання, отже, антибіотики не потрібні. Хіба що лікар діагностував ще й бактеріальну інфекцію. У такому разі він може призначити антибіотик", – зазначають фахівці.

Бронхіт, синусит, інфекційні захворювання вуха

Ці недуги можуть виникати через вірусні чи бактеріальні інфекції. "Винуватця" хвороби та чи потрібні антибіотики – визначає лише лікар. За потреби хворий здає аналізи та проходить інші обстеження.

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Запалення очей

При почервонінні очей не варто відразу бігти в аптеку та купувати краплі з антибіотиком. Це шкодить і здоров’ю, і гаманцю.

"Препарати з антибіотиками слід використовувати лише за призначенням лікаря, коли відомо, яка саме інфекція спричинила захворювання", – наголошують у міністерстві.

Порізи на шкірі

При незначних порізах недоречно використовувати місцеві засоби з антибіотиками, адже лише 3% ран інфікуються.

Такі ліки призначають лише у серйозних випадках – при діабеті, чималих пошкодженнях шкіри, забруднених ранах тощо.

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Профілактика захворювань

Антибіотики не можна вживати для того, щоб запобігти виникненню хвороб. Це недоречно, додають експерти.

"Вони не попереджають захворювання, а лікують інфекцію, яку вже виявили в організмі.

Якщо ви хочете дізнатися про адекватну профілактику тих чи інших захворювань, зверніться до свого лікаря", – зауважують у відомстві.

Раніше ми розповідали, яких помилок припускаються пацієнти при вживанні різних препаратів. Ці похибки можуть звести нанівець ефект від вживання ліків.