Чи можна позбутися карієсу в домашніх умовах та чи допоможе паста: пояснюють експерти

На полицях магазину можна побачити різноманітні пасти, ополіскувачі та гелі, які обіцяють відбілити зуби та захистити їх від карієсу.

Утім, чи справді ці засоби здатні повністю вилікувати вже наявний карієс, чи їхня дія спрямована лише на профілактику? Про це The New York Times розповіли професори та доктори у галузі стоматології зі США.

Як утворюється карієс?

У роті живуть корисні і шкідливі бактерії. Останні мають здатність утворювати зубний наліт.

Шкідливі бактерії "полюбляють перекушувати" продуктами, які містять цукор і крохмаль – йдеться про газовані напої, жувальні цукерки, випічку та соки. Під час цього вони виділяють кислоти, які поступово руйнують зубну емаль і можуть вимивати необхідні мінерали.

"Чим більше ці шкідливі бактерії "їдять", тим більше вони виробляють кислот, які розчиняють кальцій і фосфати.

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Таке розчинення називають демінералізацією. Вона може послаблювати емаль протягом місяців і років, поки та врешті-решт не зруйнується і не утвориться карієс", – каже Джон Фезерстоун, професор у Школі стоматології Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (США).

Експерт додав, що інтенсивність розвитку карієсу залежить від кількості спожитої крохмалистої та солодкої їжі, а також від того, наскільки добре ви чистите зуби.

Чи можна позбутися карієсу?

Карієс можна вилікувати, але за умови, що його виявили на ранній стадії, стверджує докторка Маргарита Фонтана, дослідниця і професорка карієсу в Школі стоматології Університету Мічигану (США).

"На ранній стадії карієсу, коли деякі мінерали під поверхнею зуба вже втрачені, але каріозна порожнина ще не утворилася, ви (або ваш стоматолог) можете помітити білу, а іноді коричневу або чорну пляму на зубі.

На цьому етапі ще можливо зупинити розвиток карієсу шляхом повернення втрачених мінералів у зубну емаль. Цей процес називається ремінералізацією", – пояснює Фонтана.

За словами докторки Ясмі О. Кристал, людська слина, яка містить кальцій і фосфати, природним чином постійно ремінералізує зуби. Але оскільки люди споживають продукти, які "подобаються" шкідливим бактеріям, не варто покладатися лише на слину, щоб запобігти або зупинити карієс.

Найпростіший, найдешевший і найефективніший спосіб підтримати ремінералізацію – чистити зуби зубною пастою з фтором. Він зменшує кількість кислоти, яку виробляють шкідливі бактерії, та сприяє кращому відновленню мінерального складу зубів

Фтор, який часто додають до питної води, також підтримує процес ремінералізації, особливо при його одночасному використанні з фторвмісною зубною пастою.

Як розповідають фахівці, для більшості людей фторовмісних води та зубної пасти може бути достатньо, щоб зупинити прогресування карієсу на ранній стадії.

Але тим, хто більш схильний до карієсу через меншу кількість слини (курці, літні люди, жінки у постменопаузі та тим, хто приймає певні ліки), можуть допомогти більш концентровані фторвмісні препарати. Йдеться про зубні пасти з високим вмістом фтору, що відпускаються за рецептом, ополіскувачі для ротової порожнини, лаки та гелі, які стоматолог може нанести під час візиту або виписати для використання вдома.

Чи допоможе у цьому випадку жувальна гумка?

Доктор Джон Фезерстоун каже, що крім звичайного чищення зубів, жування гумки без цукру теж може допомогти. Під час жування виділяється слина, яка містить навіть більше мінералів, що зміцнюють емаль, ніж слина, яка виділяється у роті без стимуляції їжею.

За словами доктора Маргарити Фонтани, жуйка також може запобігти утворенню карієсу, видаляючи частинки їжі з зубів.

Утім, якщо через карієс вже утворилася порожнина в зубі, зворотний процес вже неможливий, і її необхідно пломбувати.

Але не все ще втрачено: ви можете запобігти поглибленню карієсу. Фахівці кажуть, регулярне чищення зубів, належна гігієна рота і використання зубної нитки перешкоджають бактеріям потрапити до порожнини, яка утворилася у зубі, та накопичуватися на поверхні зубів.

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Чи варто використовувати спеціальні засоби?

Дослідники припускають, що деякі інгредієнти, як-от ксиліт і гідроксиапатит, що містяться у ремінералізуючих зубних порошках, пастах та жувальних гумках, можуть допомогти зупинити прогресування карієсу, повертаючи мінерали назад у зуби.

Однак усі експерти зазначили, що немає переконливих доказів їхньої переваги порівняно з фтором. Ба більше, сумнівною залишається сама їхня дієвість.

"Ніхто не довів, що будь-який з цих продуктів хоча б наближається до того, що робить фторвмісна зубна паста.

Як і у випадку з багатьма продуктами, які ви бачите в соціальних мережах, якщо вони здаються занадто хорошими, щоб бути правдою, то, ймовірно, так воно і є. Тут немає легких шляхів", – наголосила професорка клінічної стоматології в Стоматологічному коледжі Нью-Йоркського університету Ясмі О. Крістал.