Синдром розбитого серця частіше призводить до смерті чоловіків, ніж жінок – дослідження

Після фізичних та емоційних травматичних подій, як-от недуга чи розлучення, деякі люди можуть відчувати біль у грудях або задишку. Цей стан називають синдромом розбитого серця. Вважається, що до цього призводять викиди гормонів стресу, які заважають серцю людини нормально скорочуватися.

Незважаючи на те, що синдром здебільшого трапляється у жінок, чоловіки помирають від нього більш ніж удвічі частіше.

Про це свідчать результати дослідження, опубліковані у журналі Американської асоціації серця (Journal of the American Heart Association), пише NBC News.

Вчені проаналізували дані майже 200 тисяч дорослих жителів США, яких упродовж 2016-2020 років госпіталізували із синдромом розбитого серця.

Співвідношення смертності в досліджуваній групі показало, що чоловіки помирали частіше, ніж жінки (11% та 5% відповідно). Це підтверджують результати попередніх досліджень, які вказували на аналогічну тенденцію.

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"Схоже на те, що чоловіки рідше хворіють на синдром розбитого серця, але коли це трапляється, вони почуваються гірше", – зазначила докторка Гармоні Рейнольдс, директорка Центру серцево-судинних досліджень жінок імені Сари Росс Сотер при Нью-Йоркському університеті Лангоне.

За словами кардіологів, відмінності між чоловіками та жінками можуть бути пов'язані з тим, що провокує їхні захворювання. У чоловіків синдром розбитого серця зазвичай викликаний фізичним стресом, як-от операція чи інсульт. У жінок, як правило, це емоційний стрес, наприклад, втрата роботи або коханої людини.

Провідний автор дослідження, лікар-кардіолог Мохаммад Мовахед каже, що чоловікам може бути важче відновитися після синдрому розбитого серця, оскільки вони, як правило, відчувають менше підтримки, яка допомагає їм долати стрес.

Але вчені досі намагаються з’ясувати, що спричиняє цей синдром, і чому люди помирають від нього в рідкісних випадках.

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Чи виникає синдром лише від стресу?

За словами лікаря-кардіолога Ілана Віттштейна, стрес, який ми переживаємо у повсякденному житті насправді може сильно позначатися на нашому стані. Утім, самого стресу може бути недостатньо, щоб спровокувати синдром розбитого серця.

Щоб підтвердити наявність синдрому, лікарі звертають увагу на кілька характерних ознак: частина серцевого м’яза збільшена, але у ній немає заблокованої артерії. Більшість пацієнтів також можуть вказати на стресову подію, яка передувала епізоду.

Кардіологи кажуть, що таємниці, які оточують синдром розбитого серця, можуть ускладнювати його профілактику та лікування.

"Ми поки що не знайшли нічого – жодних ліків, жодного специфічного лікування, що могло б зменшити ризик розвитку ускладнень або знизити смертність", – сказав Мохаммад Мовахед.