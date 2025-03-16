Чому не можна їсти перед операцією: пояснення хірурга

Якщо шлунок повний, їжа може піднятися вгору і потрапити в легені, каже лікар

Якщо у вас запланована операція, то ваш лікар, ймовірно, натасть низку важливих рекомендацій. Серед них – повна заборона на прийом їжі та пиття за кілька годин до процедури. Це правило відоме як NPO – від латинського nil per os, що означає "нічого через рот".

Якщо ви поїсте перед плановою операцією, її можуть відкласти. Однак якщо йдеться про екстрене хірургічне втручання, то перед тим, як розпочати процедуру, лікарі оцінюватимуть ризики, пов’язані з наявності їжі у шлунку.

У разі, якщо небезпека стану, в якому перебуває пацієнт, перевищує загрозу, що виникає через наповненість шлунка, операцію, зазвичай, все ж проводять.

Чому ж перед операцією не можна навіть випити сік або з’їсти легкий сніданок? Хірург загальної практики Дія Алаедін пояснив Cleveland Clinic.

Чим небезпечне вживання їжі перед операцією?

Ризик аспірації

Під загальним наркозом їжа зі шлунка може потрапити в стравохід і дихальні шляхи. Це може спричинити задуху, пневмонію або серйозні проблеми з диханням.

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"Під час анестезії м’язи, які зазвичай запобігають потраплянню їжі та рідини в дихальні шляхи, тимчасово паралізуються. Якщо шлунок повний, їжа може піднятися вгору і потрапити в легені", – пояснює лікар.

Їжа заважає хірургічному втручанню

При операціях на черевній порожнині наповнений шлунок обмежує простір для роботи хірургів.

Також їжа у шлунку може ускладнити ендоскопічні процедури (наприклад, гастроскопію або колоноскопію). Камера не зможе чітко візуалізувати органи, якщо у шлунку залишилася їжа.

Додаткове навантаження на організм

Процес травлення вимагає енергії. Якщо організм зайнятий перетравленням їжі, це може відволікати його від процесів, необхідних для відновлення після операції.

Ризик нудоти та блювання

Навіть при місцевій анестезії (коли пацієнт не спить) їжа в шлунку може спричинити нудоту та блювання через реакцію організму на медикаменти.

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Скільки часу слід голодувати перед операцією?

Конкретні вказівки щодо голодування можуть відрізнятися, але загальні правила такі: не їсти після півночі перед операцією; воду дозволено пити лише вранці в день операції.

"Їжа повністю залишає шлунок приблизно за чотири години, а рідини – за дві години. Тому припинення їжі опівночі – це достатній час для підготовки перед операцією", – пояснює лікар.

Чи можна чистити зуби перед операцією?

Так, невелика кількість води чи зубної пасти не вплине на ризик аспірації. Більше того, лікарі рекомендують чистити зуби перед операцією, оскільки це допомагає підтримувати гігієну порожнини рота.

Що їсти перед операцією?

Хоча вечеря перед північним голодуванням не повинна бути надмірно важкою, підготовка до операції починається за кілька днів до неї.

Лікарі рекомендують: пити більше води; обмежити алкоголь, кофеїн і цукор; скоротити споживання червоного м’яса та смаженої їжі; вживати більше овочів і фруктів.

Дотримання цих порад допоможе організму краще перенести операцію та швидше відновитися.