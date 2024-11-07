Маєте підвищений тиск? Вчені назвали простий спосіб його знизити

Додаткові п’ять хвилин фізичної активності щодня можуть позитивно впливати на здоров'я людей, які мають підвищений артеріальний тиск.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Circulation, пише The Guardian.

Високий кров'яний тиск мають 1,28 мільярда дорослих по всьому світу. Цей стан вважають однією з головних причин передчасної смерті, адже підвищенний тиск здатний призводити до інсультів, серцевих нападів, серцевої недостатності, пошкодження нирок та інших проблем зі здоров'ям.

Науковці давно встановили, що регулярні фізичні вправи можуть покращити стан при високому артеріальному тиску.

Дослідники з університетського коледжу Лондона (Велика Британія) та Університету Сіднея (Австралія) вирішили з'ясувати, чи можуть незначні зусилля позитивно вплинути на серцево-судинну систему.

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У дослідженні вчених взяли участь приблизно 15 тисяч людей, які цілодобово носили трекери активності. Завдяки цьому науковці могли відслідкувати зв'язок між щоденною активністю та артеріальним тиском.

Вони виявили, що навіть п'ять хвилин додаткової щоденної активності можуть підвищити частоту серцевих скорочень і мати позитивний вплив на артеріальний тиск.

Зокрема, така незначна активність, як підйом сходами, замість використання ліфту, або поїздка на велосипеді до магазину, можуть знизити систолічний кров'яний тиск на 0,68 мм рт. ст., а діастолічний – на 0,54 мм рт. ст.

Довідково: Систолічним тиском називають найвище значення, яке відображає силу, з якою серце виштовхує кров, що протікає тілом. Діастолічний тиск – нижнє число, що демонструє тиск під час періоду між ударами серця.

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Автори дослідження кажуть, що на популяційному рівні знищення систолічного тиску на 2 мм рт. ст. та діастолічного на 1 мм рт. ст. дорівнює зниженню ризику серцевих захворювань на приблизно 10%.

За словами провідної авторки дослідження докторки Джо Блоджетт, результати демонструють, що для більшості людей проста фізична активність може стати ключовою для зниження артеріального тиску.

"Хороша новина полягає в тому, що, незалежно від ваших фізичних можливостей, позитивний вплив на артеріальний тиск не потребує багато часу.

Що унікальне в нашій змінній вправ, так це те, що вона включає в себе всі дії – від підйому сходами до короткої їзди на велосипеді. Багато з них можна інтегрувати в повсякденне життя", – додала Джо Блоджетт.

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