Як низькокалорійні дієти впливають на здоров’я? Вчені кажуть про шкоду для психіки

Існує багато способів, до яких вдаються люди, аби скинути зайву вагу. Одним із популярних методів вважають корекцію раціону.

Однак потенційною проблемою змін харчування може бути надмірне обмеження калорій та поживних речовин, що може підвищувати ризики симптомів депресії.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в BMJ Nutrition Prevention & Health, пише Medical News Today.

Національні інститути охорони здоров’я США рекомендують зменшити калорійність раціону від 500 до 100 калорій, щоб здорово скидати до близько 0,5 кілограма щотижня.

Проте люди часом вдаються до крайнощів і починають значно обмежувати кількість калорій у харчуванні. Екстремальні обмеження заради схуднення можуть негативно впливати на стан здоров’я.

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У новому дослідженні науковці проаналізували зв’язок між низькокалорійними дієтами та ризиком появи симптомів депресії.

Для цього науковці проаналізували дані понад 28 тисяч дорослих, які взяли участь у національному опитуванні щодо здоров’я та харчування, а також аналізі, який оцінює симптоми депресії.

Автори роботи розділили учасників на чотири групи за способом харчування:

дієта з обмеженим споживанням калорій – 8% людей;

дієта з обмеженим споживанням поживних речовин – 3%;

медичний режим харчування – 2%;

відсутність жодної дієти – 87%.

Дослідники виявили, що більшу ймовірність симптомів депресії мали ті, хто дотримувався жорсткої дієти, зокрема серед чоловіків та тих, хто мав надмірну вагу за оцінками індексу маси тіла (ІМТ).

Вчені вважають, що більші ризики для чоловіків пов’язані з тим, що ті мають вищі потреби в калоріях.

На негативний вплив на психічне здоров’я також впливала якість харчування. Науковці з’ясували, що люди, які їли більшу кількість ультраоброблених продуктів, рафінованих вуглеводів, насичених жирів, обробленого м’яса та солодощів, частіше повідомляли про вищий рівень депресії, ніж ті, хто дотримувався середземноморської дієти.

"Протягом багатьох років існували підозри, що значне обмеження калорій може негативно вплинути на психічне здоров’я та спричинити депресивні симптоми. Це дослідження безумовно надає додаткове підтвердження цій теорії", – сказала дієтологиня та нутриціологиня Емі Ротлер, яка не брала участь у роботі.

Дослідник психології харчування Тімоті Фрі пояснив, що подекуди люди, які обмежують калорійність раціону, виключають з раціону продукти, що впливають на регулювання настрою.

"Зменшення калорійності або кількості цілих груп продуктів призводить до дефіциту вітамінів групи B (особливо B12, B6 та фолієвої кислоти), а також заліза, омега-3 та складних вуглеводів, які необхідні для нейрохімічних процесів, що регулюють настрій та емоції", – зауважив науковець.

Емі Ротлер наголошує, що покращити самопочуття та здоров’я може вживання більшої кількості фруктів та овочів, цільного зерна, корисних жирів та пісних білків.

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