Контакт зі свійськими тваринами знижує ризик розвитку алергій у дітей? Вчені пояснили, як саме

Команда шведських лікарів, педіатрів і фахівців з інфекційних захворювань виявили, що немовлята, які живуть на фермі чи з домашніми тваринами, мають менший ризик розвитку алергії.

У дослідженні, результати якого опублікували у науковому журналі Plos One, науковці зробили висновок, що це пов’язано з постійним контактом батьків з тваринами, пише Medical Xpress.

За останні кілька десятиліть вчені з’ясували, що кишковий біом відіграє набагато більшу роль у здоров'ї людини, ніж вважалося раніше. А тепер вчені знайшли докази того, що він також може впливати на імунну систему та розвиток алергії.

Науковці хотіли з'ясувати, чи впливає життя на фермі на мікрофлору кишківника. Для цього вони зібрали зразки калу у дітей у різні вікові періоди: три дні, 18 місяців, 3 та 8 років. Кожен з них ріс в різних умовах: на фермі, в місті та вдома з домашніми тваринами.

Потім дослідники порівняли зразки дітей, які зростають на фермі з тваринами та тих, які не живуть на фермі, але мають домашніх тварин.

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Вони виявили, що немовлята, які живуть на фермі, мали в 7 разів більше анаеробів (організмів, які живуть без кисню), ніж факультативних бактерій (ті, які можуть жити в умовах відсутності чи наявності кисню), порівняно з тими, які не жили на фермі, незалежно від того, мали вони домашніх тварин чи ні.

"Наші результати вказують на те, що нижчі показники алергії у дітей, які ростуть на фермах або з домашніми тваринами, можуть бути пов'язані з раннім формуванням типових анаеробних мікроорганізмів у їхній мікробіоті кишківника.

Однак необхідні подальші дослідження, щоб підтвердити наші спостереження в цьому дослідженні невеликої когорти новонароджених", – зазначили вчені.

Відтак, фахівці стверджують, що контакт зі свійськими тваринами в дитинстві призводить до змін у біомікрофлорі кишківника. Це, на їхню думку, знижує ризики мати алергії в майбутньому.

Раніше ми розповідали, як зробити контакт дитини та домашнього улюбленця безпечним та чи можна уникнути алергії.