Коричневий, жовтий і зелений: що означає колір калу немовлят

Різноманіття текстур та кольору дитячих випорожнень може варіюватися і не завжди свідчить про наявність захворювань.

Педіатр та доктор наук Джейсон Шерман розповів, як відрізняються колір і консистенція фекалій у дітей різного віку, пише Cleveland Clinic.

У немовлят стул здебільшого має текстуру, схожу на яблучне пюре. Коли діти стають трохи старшими – приблизно у віці від 4 до 6 років – їхні випорожнення стають більш кашоподібними.

Така консистенція може нагадувати зубну пасту або арахісове масло, і має залишатися незмінною ще кілька років. Пізніше кал має стати більш твердим, як у дорослих.

Зеленувато-чорні, схожі на дьоготь

Такий вигляд мають випорожнення дитини у перші кілька днів після народження. Особливого забарвлення їм надає меконій.

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Ця речовина складається з усіх матеріалів, які немовля проковтнуло внутрішньоутробно, зокрема:

навколоплідні рідини;

епітеліальних клітин кишківника;

лануго – первинного волосяного покриву;

слизу;

жовчі;

води.

Ба більше, якщо фекалії не мають темного кольору, варто звернутися до педіатра.

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"Після перших кількох днів стул із меконієм більше ніколи не повинен бути чорним. Якщо випорожнення чорні, білі, глинистого кольору або ви бачите кров чи слиз у калі, вам потрібно звернутися до свого педіатра", – каже доктор Шерман.

Жовті із солодкуватим запахом

Протягом першого тижня життя кожні 24 години немовлята, які перебувають на грудному вигодовуванні, мають від трьох до чотирьох гірчично-жовтих рідких випорожнень.

За словами Джейсона Шермана, часто новонароджені випорожнюються після кожного годування. Тому батькам не варто перейматися через це, хоча й варто запастися підгузниками.

Пізніше діти можуть какати або після кожного прийому їжі, або лише раз на тиждень. Обидві ситуації вважають нормою, каже педіатр.

Коричневі із сильним запахом

Немовлята, які перебувають на штучному вигодовуванні, можуть мати від одного разу на день густі та темні випорожнення.

Зазвичай фекалії коричневі, але також можуть бути жовтими або зеленуватими. У такому випадку їхня консистенція нагадує арахісове масло або хумус.

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Зеленувато-коричневі

Такий колір може бути пов’язаний із різними причинами, більшість з них не має викликати занепокоєння.

Наприклад, нормальним вважають зеленувате забарвлення калу в дітей, в раціон яких додали тверді речовини. Більше нових продуктів також здатні спричинити інші кольори – помаранчеві та жовті.

Штучні суміші також можуть бути причиною, додає Джейсон Шерман.

Бурі та більш тверді

Стул малюків віком понад 1 рік поступово набуває консистенції, схожої на м’який пластилін. Однак, зауважує доктор, вони мають випорожнятися щодня або через день, а консистенція фекалій має бути м’якою.

Водночас, такі зміни змушують кал пахнути більш подібно до того, як у дорослих.

Темно-зелені

Густий і темний нічний кал може мати неприємний вигляд, але зазвичай це не привід для занепокоєння, вважає Джейсон Шерман.

Найбільш частим винуватцем такого кольору можуть бути добавки заліза або дитячі суміші, які мають багато цієї речовини.

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За словами педіатра, зміна кольору на темно-зелений не впливає на здоров’я малюка.

Яскраво-зелені і пінисті

Цей відтінок можна спостерігати у немовлят на грудному вигодовуванні, які часто харчуються з різних грудей. Зміну забарвлення викликає молоко з відмінним вмістом жиру.

Педіатр радить не міняти груди, поки дитина повністю не вип’є все молоко звідти.

Крім того, яскравий зелений колір можуть викликати віруси. Тому якщо дитина має таке забарвлення випорожнень і поводиться дивно, слід звернутися до лікаря.

Червоні

Дитячий кал не має бути червоним, стверджує Джейсон Шерман. Нешкідливими причинами цього буває вживання буряка, певних ліків або харчових барвників.

Водночас червоні смужки на підгузку можуть свідчити про кров у калі. Це можуть бути наслідки запору або більш серйозних станів, які вимагають допомоги медичного фахівця.

Червоні смужки на підгузку можуть свідчити про кров у калі Dobrila Vignjevic/Getty Images

Безбарвні

Примарний вигляд калу – це не жарт, каже педіатр. Якщо організм дитини не виробляє жовч, який надає стулу характерного кольору, фекалії будуть безбарвними або білими.

Це може свідчити про серйозні проблеми з печінкою або жовчним міхуром. Тому в цьому випадку варто негайно звернутися до педіатра.

Чорні

Такий колір випорожнень вважають нормальним для новонароджених. Однак він викликає занепокоєння, якщо дитині понад три дні.

Чорне забарвлення може бути ознакою того, що в шлунково-кишковий тракт дитини потрапила кров.

Яку частоту випорожнень вважають нормальною

Джейсон Шерман додає, що деякі немовлята випорожнюються після кожного годування, інші – кожні п’ять-сім днів.

Якщо дефекація в дитини стається рідше, ніж раз на тиждень, але її живіт не здувається, а поведінка нормальна, – батькам не варто панікувати.

"Схеми випорожнень зазвичай змінюються приблизно через два-три місяці. Часто немовлята какають кілька разів на день, а потім, приблизно у віці двох-трьох місяців, це змінюється на щодня або через день. Поки стул м’який, хвилюватися не варто", – вважає доктор.

Діарея у немовлят

Дитячі фекалії зазвичай не такі тверді, як у дорослих. Однак дуже рідкі та водянисті випорожнення можуть бути ознакою діареї.

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Джейсон Шерман зауважує, що дорослим не варто ігнорувати ці симптоми, адже вони можуть свідчити про інфекції та викликати ризик зневоднення.

Іншими причинами можуть бути:

харчова чутливість/алергія;

випита завелика кількість соку;

побічна дія антибіотиків;

запальні захворювання кишечника;

целіакія.

Педіатр радить звернутися до лікаря, якщо незвичні випорожнення тривають понад 24 години.

Запор у малюків

Джейсон Шерман каже, що якщо дитина напружується перед випорожненням і має темний твердий стул, це ознаки запору.

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Іноді причиною цього може бути те, що травний тракт малюка поглинає забагато води – тут можуть допомогти поради лікаря.

Іншими можливими причинами може бути:

харчова чутливість/алергія;

зневоднення;

анатомічні проблеми;

дисфункція щитовидної залози;

метаболічні розлади;

хвороба Гіршпрунга.

"Швидше за все, під час зміни сотень підгузників ви напевно натрапите на кілька [кольорів], які вас здивують. Оскільки не завжди легко визначити, що є нормальним, а що ні, зателефонуйте своєму педіатру, якщо у вас є якісь сумніви", – радить Джейсон Шерман.

Раніше ми розповідали, як розпізнати отит у дитини та доглядати немовля з перших днів життя.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!