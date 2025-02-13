Науковці припускають, що популярний препарат для лікування ожиріння може зменшувати потяг до алкоголю

Вчені припускають, що препарати типу Ozempic можуть допомагати пити менше алкоголю

Науковці з'ясували, що популярні ліки типу Ozempic та Wegovy можуть не лише зменшувати апетит, а й знижувати потяг до алкоголю.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в JAMA Psychiatry, повідомляє Associated Press.

У ході дослідження вчені випробували популярні ліки для лікування діабету та ожиріння на 48 дорослих. Усі учасники дослідження повідомили, що мають симптоми розладу вживання алкоголю, як-от труднощі з контролем над споживанням етиловмісних напоїв. При цьому вони не намагалися лікуватися.

Під час експериментів учасники приходили до лабораторії, де їм дозволяли скільки завгодно пити улюблений алкогольний напій протягом двох годин. Пізніше дослідники випадковим чином розподілили людей на дві групи.

Першій частині вводили семаглутид – лікарський препарат, відомий під торговими марками Ozempic, Wegovy та Rybelsus. Інші отримували фіктивні ін'єкції.

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Протягом наступних дев'яти тижнів учасники дослідження стежили за своєю звичкою вживати алкоголь та бажанням випивати. По закінченню цього періоду вони повторили експеримент у лабораторії.

Під час завершального тесту виявилося, що група, якій вводили препарат, випила приблизно вдвічі менше, ніж ті, хто отримував плацебо.

При цьому майже 40% учасників першої групи заявили про відсутність днів сильного вживання алкоголю порівняно з 20% людей з іншої групи.

"Це обнадійливі дані. Ми часто чуємо, що як тільки люди починають приймати ці ліки, їхнє бажання пити дуже зменшується, якщо не повністю зникає", – сказала співавторка дослідження, докторка Клара Кляйн.

Водночас науковиця зауважила, що всі учасники дослідження мали надлишкову вагу, тому достеменно невідомо, наскільки безпечними будуть препарати для людини з нормальною масою тіла.

Дослідниця Люба Яммін, яка вивчає дію препаратів типу Ozempic на курців, заявила, що потрібні додаткові дослідження, які підтвердять позитивний ефект ліків на зменшення бажання пити алкоголь.

Лоренцо Леджіо, який досліджує вплив семаглутіду на організм людини, каже, що результати "надають додаткову важливу інформацію про потенційну роль нового класу ліків".

"Важливо мати на увазі, що для підтвердження цих висновків нам потрібні масштабніші рандомізовані клінічні випробування", – додав Лоренцо Леджіо.

Провідний автор роботи Крістіан Гендершот з Університету Південної Каліфорнії зауважив, що поки масштабніші дослідження не підтвердять позитивні ефекти препарату, охочим кинути випивку не варто намагатися самостійно використовувати ці ліки.

Людям з ознаками розладу вживання алкоголю варто звернутися до лікаря, який призначить ефективним спосіб лікування розладу.

Нагадаємо, в нещодавньому дослідженні вчені встановили особливості в мозку дітей, які здатні підвищити схильність до вживання алкоголю, канабісу та інших психоактивних речовин.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!