Вчені з'ясували, як збільшення ваги на ранньому терміні вагітності може вплинути на дитину
Дослідники з Національного інституту дитячого здоров’я та розвитку людини імені Юніс Кеннеді Шрайвер (США) стверджують, що плоди вагітних, які набрали вагу впродовж першого триместру, мають ознаки надлишку жиру в ділянках плечей та живота.
У дослідженні, результати якого опублікували у Science Direct, йдеться, що отримані дані можуть стати основою для розробки стратегії із запобігання надмірному набору ваги на ранньому етапі життя дитини, знизити ризик розвитку ожиріння в дорослому віці та пов’язаних із ним захворюваннями, як-от серцево-судинні хвороби та діабет, пише Medical Xpress.
Автори проаналізували дані понад 2,6 тисяч одноплідних вагітностей, зокрема вагу матері до і під час вагітності та тривимірні ультразвукові сканування плода. Більшість попередніх досліджень не вивчали 3D-вимірювання плода і не брали до уваги те, як швидко майбутня мама набирає вагу саме на початку вагітності.
Науковці виявили, що жінки, які набрали понад 2 кілограми у першому триместрі, мали плід з більшою окружністю живота та товщиною жирового прошарку на руках порівняно з вагітними, вага яких була в межах норми.
Водночас діти жінок, вага яких збільшилася на початку вагітності, а у другому і третьому триместрах перебувала в межах норми, також мали більші розміри тіла, зокрема товщину рук та округлість живота.
Автори дослідження зазначають, що результати свідчать про те, що час набору ваги може бути важливим для розробки заходів, спрямованих на запобігання надмірного збільшення розміру плода і зниження ризику серцевих захворювань та інших станів у дитини в майбутньому.
Раніше ми розповідали, чому вагітні відчувають втому та як з нею впоратися.