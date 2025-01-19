Вчені з'ясували, як збільшення ваги на ранньому терміні вагітності може вплинути на дитину

Жінки, які набрали понад 2 кілограми у першому триместрі, мали плід з більшою окружністю живота та товщиною жирового прошарку

Дослідники з Національного інституту дитячого здоров’я та розвитку людини імені Юніс Кеннеді Шрайвер (США) стверджують, що плоди вагітних, які набрали вагу впродовж першого триместру, мають ознаки надлишку жиру в ділянках плечей та живота.

У дослідженні, результати якого опублікували у Science Direct, йдеться, що отримані дані можуть стати основою для розробки стратегії із запобігання надмірному набору ваги на ранньому етапі життя дитини, знизити ризик розвитку ожиріння в дорослому віці та пов’язаних із ним захворюваннями, як-от серцево-судинні хвороби та діабет, пише Medical Xpress.

Автори проаналізували дані понад 2,6 тисяч одноплідних вагітностей, зокрема вагу матері до і під час вагітності та тривимірні ультразвукові сканування плода. Більшість попередніх досліджень не вивчали 3D-вимірювання плода і не брали до уваги те, як швидко майбутня мама набирає вагу саме на початку вагітності.

Науковці виявили, що жінки, які набрали понад 2 кілограми у першому триместрі, мали плід з більшою окружністю живота та товщиною жирового прошарку на руках порівняно з вагітними, вага яких була в межах норми.

Водночас діти жінок, вага яких збільшилася на початку вагітності, а у другому і третьому триместрах перебувала в межах норми, також мали більші розміри тіла, зокрема товщину рук та округлість живота.

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Автори дослідження зазначають, що результати свідчать про те, що час набору ваги може бути важливим для розробки заходів, спрямованих на запобігання надмірного збільшення розміру плода і зниження ризику серцевих захворювань та інших станів у дитини в майбутньому.

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