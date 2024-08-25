Час, проведений перед екранами телевізорів та телефонів, може погіршити здоров’я серця – вчені

Час за екранами електронних пристроїв може збільшити ризики серцевих захворювань та інсульту

Тривалий час, який молодь проводить за екранами телефонів та телевізорів, негативно впливає на здоров’я серця і може збільшувати ризик серцевого нападу.

Про це свідчать результати аналізу команди дослідників, які протягом понад 30 років вивчали дані про стан здоров’я 4318 людей, повідомляє MedicalXpress.

Для дослідження науковці обрали учасників віком від 18 до 30 років і слідкували за змінами їхнього здоров’я. Ці дані порівнювали з щоденною кількістю годин, витрачених на перегляд телевізора.

За підрахунками вчених, результати дослідження яких опублікували в журналі General Internal Medicine, кожна додаткова година перед екраном збільшувала ризики розвитку серцевих захворювань у молодих людей на 26%.

"Наші результати свідчать про те, що кількість часу, який молоді дорослі проводять за екраном, може суттєво вплинути на ризик розвитку серйозних захворювань серця пізніше в житті.

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Більше часу за екраном може витіснити такі важливі сон і фізичну активність", – пояснює провідний автор дослідження, доцент відділу медицини підлітків та молодих людей Каліфорнійського університету у Сан-Франциско (США) Джейсон Нагата.

Також такий вид проведення вільного часу був пов’язаний із підвищенням шансів мати серцеві напади та/або інсульти на 16%

При цьому на вищі ризики передчасних захворювань не впливало те, як багато часу молодь проводила за телевізором у ході дорослішання.

Час перед екранами негативно впливав на здоров’я не лише молоді, а й людей середнього віку. Зокрема для них кожна додаткова година перегляду телевізора підвищувала шанси розвитку ішемічної хвороби серця на 55%, інсульту – 58%, а загальних хвороб серця – на 32%.

"Це підкреслює важливість пропаганди здорових звичок на ранньому етапі життя, щоб запобігти майбутнім хворобам серця та інсульту", – додав Джейсон Нагата.

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За словами науковців, звичка проводити багато часу перед екраном у молодих людей формує їхню модель поведінку в подальшому. Натомість малорухливий спосіб життя – один з вагомих факторів ризику виникнення серцево-судинних захворювань.

Однак дослідження показало, що навіть після коригування фізичної активності, зв’язок між наслідками перегляду телевізора і хворобами не зник.

Науковці припускають, що сидяча поведінка може мати унікальні фізіологічні та метаболічні наслідки для здоров’я.

Також, ймовірно, перегляд телевізори змушує споживати більше нездорової їжі, що підвищує ризик виникнення гіпертонії, діабету та інших хвороб.

Раніше науковці встановили, що ожиріння протягом останніх 10 років зільшує ризик серцевого нападу або інсульту в людей віком до 50 років.