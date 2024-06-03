Вчені назвали чинник, який підвищує ризик інсульту і серцевого нападу до 50-річчя

У людей віком до 50 років збільшується ризик серцевого нападу або інсульту, якщо вони мали ожиріння протягом 10 років.

Про це заявили дослідники з Гарвардської медичної школи, а відповідне дослідження презентували на зустрічі Ендокринного товариства в Бостоні ENDO 2024, повідомляє Medical News Today.

Науковці і раніше знали, що люди з надмірною вагою мають більший ризик серцевих нападів чи інсультів, але дотепер не було відомо, чи має значення тривалість ожиріння.

Команда Гарварду провела комплексне дослідження, використовуючи дані дослідження Nurses’ Health Study та Health Professionals Follow-Up Study.

Вчені зосередилися на пацієнтах, у яких індекс маси тіла (ІМТ) перевищував 25 кг/м² принаймні один раз протягом 10-річного періоду (у 1990-1999 роках). Вони хотіли з’ясувати, як їхня вага впливала на ризик серцевого нападу або інсульту протягом наступних двох десятиліть (у 2000-2020 роках).

Дослідники проаналізували дані понад 109 тисяч жінок і 27 тисяч чоловіків, середній вік яких у 1990 році становив 48,6 року, а ІМТ – 27,2 кг/м².

Понад 6 тисяч учасників дослідження мали атеросклеротичні серцево-судинні захворювання, понад 3 тисячі – діабет 2 типу. Також понад 65 тисяч із них мали в анамнезі куріння.

Під час подальшого спостереження у 2020 році вчені зафіксували серед учасників понад 12 тисяч випадків "серцево-судинних подій", як-от серцевий напад.

Вчені дійшли висновку, що десятилітнє ожиріння на 25-60% збільшує ризик серцевого нападу або інсульту жінок, молодших за 50 років, і чоловіків до 65 років.

Водночас вони не знайшли зв’язку між ожирінням у жінок віком 50+ і чоловіків 65+ з підвищеним ризиком серцевого нападу та інсульту.

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, що вживання алкоголю в 5 разів збільшує ризик ішемічного інсульту. Також у ЦГЗ пояснили, що означає індекс маси тіла і як його розрахувати.

А "УП. Життя" пояснювала, коли насправді потрібно худнути, і чому не можна схуднути лише в якійсь конкретній зоні тіла.