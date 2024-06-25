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Вчені виявили, що "хронічна" самотність пов’язана з ризиком інсульту: як саме

Анна Коваленко — 25 червня, 18:07
Вчені виявили, що хронічна самотність пов’язана з ризиком інсульту: як саме
Тривала самотність здатна підвищири ризик інсульту до 56%
Luis Alvarez/Getty Images

Вчені вважають, що "хронічна" самотність може бути одним із факторів, що підвищує ризик інсульту.

Дослідники під керівництвом Гарвардського університету виявили зв’язок між здоров’ям мозкового кровообігу та тривалим відчуттям самотності в здорових осіб старше 50 років, повідомляє Medscape.

Результати роботи, в межах якої аналізували дані майже 9000 американців від 2006 до 2018, опублікували 24 червня в науковому журналі eClinicalMedicine.

У перші два роки дослідження вчені провели опитування учасників щодо сили їнього відчуття самотності. Чотири роки потому вони поставили такі ж питання, проаналізували результати та поділили осіб на чотири групи за рівнем самотності:

  • постійно низький – низькі бали на початку дослідження і після чотирьох років;
  • ремісія – високі бали на початку пізніше замінили низькі показники;
  • нещодавній початок – невисока оцінка самотності в проміжок між 2006 та 2008 роками та вища в ході подальшого спостереження;
  • постійно високий – високі показники як на початку, так і пізніше.

З урахуванням соціальної ізольованості, симптомів депресії, фізичної активності, індексу маси тіла та інших особливостей здоров’я, особи з вищим показником самотності на початку мали на 25% більший ризик інсульту.

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Однак група учасників з незмінно високим відчуттям самотності, за оцінками авторів дослідження, мали на 56% вищий ризик виникнення інсульту.

Вчені припускають, що негативний вплив на здоров’я кровообігу в мозку можуть мати фізіологічні наслідки самотності.

За словами докторки медичних наук Елейн Джонс, яка взяла участь у дослідженні, самотність здатна викликати стрес, а вироблені в цьому стані гормони можуть мати тривалий негативний вплив на здоров’я.

"Надаючи допомогу або направляючи пацієнтів до спеціалістів з поведінкової медицини, лікарі можуть відіграти вирішальну роль у вирішенні проблеми самотності та пов’язаних з нею ризиків для здоров’я на ранніх стадіях і таким чином допомогти зменшити вплив самотності на населення", – зазначили автори дослідження.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила самотність нагальною проблемою, шкоду від якої можна прирівняти до 15 викурених цигарок на день.

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