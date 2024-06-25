Вчені виявили, що "хронічна" самотність пов’язана з ризиком інсульту: як саме
Вчені вважають, що "хронічна" самотність може бути одним із факторів, що підвищує ризик інсульту.
Дослідники під керівництвом Гарвардського університету виявили зв’язок між здоров’ям мозкового кровообігу та тривалим відчуттям самотності в здорових осіб старше 50 років, повідомляє Medscape.
Результати роботи, в межах якої аналізували дані майже 9000 американців від 2006 до 2018, опублікували 24 червня в науковому журналі eClinicalMedicine.
У перші два роки дослідження вчені провели опитування учасників щодо сили їнього відчуття самотності. Чотири роки потому вони поставили такі ж питання, проаналізували результати та поділили осіб на чотири групи за рівнем самотності:
- постійно низький – низькі бали на початку дослідження і після чотирьох років;
- ремісія – високі бали на початку пізніше замінили низькі показники;
- нещодавній початок – невисока оцінка самотності в проміжок між 2006 та 2008 роками та вища в ході подальшого спостереження;
- постійно високий – високі показники як на початку, так і пізніше.
З урахуванням соціальної ізольованості, симптомів депресії, фізичної активності, індексу маси тіла та інших особливостей здоров’я, особи з вищим показником самотності на початку мали на 25% більший ризик інсульту.
Однак група учасників з незмінно високим відчуттям самотності, за оцінками авторів дослідження, мали на 56% вищий ризик виникнення інсульту.
Вчені припускають, що негативний вплив на здоров’я кровообігу в мозку можуть мати фізіологічні наслідки самотності.
За словами докторки медичних наук Елейн Джонс, яка взяла участь у дослідженні, самотність здатна викликати стрес, а вироблені в цьому стані гормони можуть мати тривалий негативний вплив на здоров’я.
"Надаючи допомогу або направляючи пацієнтів до спеціалістів з поведінкової медицини, лікарі можуть відіграти вирішальну роль у вирішенні проблеми самотності та пов’язаних з нею ризиків для здоров’я на ранніх стадіях і таким чином допомогти зменшити вплив самотності на населення", – зазначили автори дослідження.
Нагадаємо, у листопаді 2023 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила самотність нагальною проблемою, шкоду від якої можна прирівняти до 15 викурених цигарок на день.