Ляшко: через війну інсульти в Україні помолодшали на 10-15 років

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про наслідки війни на конференції з відновлення України (URC2024) у Берліні.

Зокрема, міністр заявив, що інсульти серед українців помолодшали на 10-15 років через війну і стрес, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я можу зараз зайти в дискусію і показати цифри зростання інсультів, до якого призводять саме стресові ситуації, в яких ми перебуваємо. Ми вже сьогодні можемо підтвердити дослідження минулих років, що країні, де триває війна, інсульти молодшають на 10-15 років", – сказав Ляшко.

Міністр також розповів, що внаслідок атак РФ в Україні було пошкоджено 1618 медзакладів, ще 214 – зруйновані повністю та не підлягають відновленню.

За словами Ляшка, ціна відновлення медичної сфери України від наслідків повномасштабної війни наразі складає понад 14 мільярдів доларів на найближчі 10 років.

Нагадаємо, раніше у МОЗ підрахували, що у 2023 році кількість пацієнтів з інсультом збільшилася на 16%. Нині запрацювали оновлені маршрути для пацієнтів з інсультами: ми пояснювали, які послуги з діагностики та лікування можна отримати безоплатно. Також "УП. Життя" розповідала, як розпізнати інсульт і надати людині першу допомогу.