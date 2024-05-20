Понад тисяча людей померла від грипу, COVID-19 та ГРВІ: у МОЗ назвали статистику за епідсезон

Фото ілюстративне. З 2 жовтня 2023 року до 12 травня 2024-го понад тисяча людей померла від грипу, COVID-19 та ГРВІ.

Протягом епідсезону 2023-2024 років понад 4,7 мільйона українців захворіли на гостру респіраторну вірусну інфекцію, грип та COVID-19.

У Міністерстві охорони здоров’я кажуть, що це на 38% менше епідемічного порога, розрахованого для України.

Протягом епідсезону (з 2 жовтня 2023 року до 12 травня 2024-го) понад тисяча людей померла від грипу, COVID-19 та ГРВІ. МОЗ зафіксувало 82 випадки смертей унаслідок ускладнень грипу та 946 випадків – серед людей з позитивним результатом тесту на COVID-19.

Нині кількість пацієнтів із коронавірусом, грипом та ГРВІ знижується, у порівнянні з попереднім тижнем. З 6 по 12 травня захворіли понад 107 тисяч українців, із них понад 66 тисяч – діти.

До лікарень госпіталізували 202 пацієнтів з підтвердженим COVID-19, зокрема 30 дітей. Цього тижня зафіксували 7 летальних випадків серед пацієнтів, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.

Загалом за епідсезон виявили понад 157 тисяч випадків захворювання на COVID-19. За результатами секвенування у Національній референс-лабораторії, в Україні циркулює 36 різних типів коронавірусу – всі навколо субваріанту "Омікрон".

"За перебігом захворювання штам "Омікрон" переважно протікає як звичайна респіраторна хвороба й не викликає тяжкої кисневої залежності. Однак залишається небезпечним для груп ризику: людей з патологіями, хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом, старших за 60 років. Тому людям з групи ризику рекомендована вакцинація", – наголошують у МОЗ.

У ВООЗ раніше підрахували, що використання вакцин проти COVID-19 дозволило знизити кількість смертей від хвороби на 57% серед європейців.

Нагадаємо, в усіх областях України доступна омікрон-специфічна вакцина проти COVID-19, а сама вакцинація – безоплатна.

У МОЗ раніше пояснювали, де і якими вакцинами можна щепитися від коронавірусу.