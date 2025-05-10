Як і коли діти починають усміхатися: важливі етапи розвитку емоцій у немовлят

Чи є щось миліше за беззубу усмішку немовляти? Для батьків це не просто радісний момент, а справжній знак від дитини: "Я тебе бачу. Ти мені подобаєшся".

Проте педіатри кажуть, що не всі усмішки новонароджених містять емоції. У перші тижні життя немовлята лише вчаться користуватися своїми м’язами обличчя, і те, що ми сприймаємо як усмішку, часто виявляється рефлексом або навіть мімікою під час сну.

То коли ж малюки починають усміхатися насправді? Педіатриня Жаклін Каарі пояснила Cleveland Clinic.

Рефлекси новонародженого

Жаклін Каарі каже, що перші "усмішки" новонароджених – це рефлекторна (несвідома) реакція організму, а не ознака емоційного зв’язку малюка з дорослими.

У перші тижні життя такі усмішки можуть з’явитися під час фази швидкого сну або після годування, але вони не мають емоційного підтексту.

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"Коли діти ще зовсім маленькі, здається, що вони усміхаються, але насправді їхнє тіло ще лише вчиться керувати м’язами. Справжні, щирі усмішки з’являються пізніше", – пояснює лікарка.

Але ці рефлекси мають значення – вони зміцнюють м’язи обличчя, щоб у майбутньому дитина могла дарувати справжні усмішки.

Коли малюки починають по-справжньому усміхатися?

Приблизно на 8-му тижні життя (у майже два місяці) дитина може почати дарувати соціальні усмішки. Це вже справжні, усвідомлені реакції на голоси, обличчя та взаємодію – все те, що її зацікавило.

"Ви помітите, що малюк починає звертати увагу на голоси й намагається реагувати, особливо у зв’язку з годуванням. Невдовзі під час спілкування ви побачите, як він почне усміхатися вам у відповідь", – каже педіатриня.

Усі діти розвиваються у власному темпі, тому, якщо до двох місяців усмішок ще не видно – не панікуйте. Дайте малюкові трохи часу.

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Коли малюки починають сміятися?

Наступний етап – сміх. За словами педіатрині, зазвичай це відбувається між 4 і 6 місяцями. Малюки починають не лише усміхатися, а й видавати навмисні звуки у відповідь на звернення до них.

"Це період, коли також активно з’являються хихотіння, гуління та белькотіння – ви говорите, а вони намагаються "відповісти" вам звуками", – пояснює лікарка.

Як і у випадку з усмішками, сміх не завжди приходить точно за графіком. Деякі діти починають сміятися раніше або пізніше за вказані терміни.

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Що робити, якщо ваша дитина довго не починає усміхатися чи сміятися

Батьки часто хвилюються про те, чи розвивається їхня дитина нормально, якщо вона "запізнюється" з усмішками чи сміхом.

Однак Жаклін Каарі закликає їх пам’ятати: усі діти мають свій темп розвитку і свою унікальну особистість. Вони – маленькі люди.

"Деякі діти дуже легко усміхаються, а іншим для цього потрібно більше зусиль. І це не завжди свідчить про якісь проблеми", – зазначає докторка Каарі.

Одак якщо ваш малюк взагалі не усміхається чи не сміється (або робить це дуже рідко), зверніть увагу на інші ознаки поведінки:

чи реагує дитина на ваш голос;

чи цікавиться іграшками;

чи досліджує навколишній простір.

Якщо відповідь на ці питання негативна, неодмінно варто проконсультуватися з педіатром.

"Якщо ви помічаєте щось незвичне, зверніться за допомогою одразу. Існують різні види терапії, зокрема раннє втручання, які можуть дати дитині додаткову підтримку, коли вона цього потребує", – закликає докторка Каарі.

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