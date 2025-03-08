У МОЗ хочуть змінити порядок продажу опіоїда налбуфіну, який минулоріч масово відпускали без рецепта

У Міністерстві охорони здоров'я ініціювали зміни до порядку продажу сильнодіючого опіоїда налбуфіну, який масово продавали без рецептів у 2024 році.

Проєкт змін передбачає заборону продавати препарат за паперовим рецептом, повідомили на сайті відомства.

Там додали, що ця зміна в період воєнного стану та три місяці після його завершення не стосуватиметься аптек, які не мають технічної можливості виписувати електронний рецепт.

Зокрема йдеться про території:

прифронтові;

тимчасово окуповані;

ведення активних бойових дій.

Крім того, зміни передбачають вимогу для аптек протягом трьох років обов'язково зберігати паперовий рецепт, за яким продавали ліки.

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"Зміни стосуватимуться лікарських засобів, що класифікуються за кодом N02AF: МНН налбуфін, буторфанол, диналбуфін себакат", – пояснили в МОЗ.

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко доручив Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками провести моніторинг випуску налбуфіну в аптеках.

Проєкт змін розмістили для громадського обговорення.

Що таке налбуфін та чому його відпуск хочуть змінити?

За даними МОЗ, у 2024 році в українських аптеках продали понад 2,8 мільйона упаковок налбуфіну. Водночас рецептів на цей препарат лікарів виписали лише близько п'яти тисяч, а в аптеках із них використали 794 на придбання 986 упаковок.

Показники продажу опіоїда в минулому році на 23% перевищили їхню кількість у 2023 році, додали у відомстві.

"Аптеки не можуть показати паперові рецепти, за якими вони відпустили ці лікарські засоби, аргументуючи це відсутністю норми, яка зобов’язує їх зберігати. Отже, є великий ризик, що працівники аптек відпускали налбуфін взагалі без рецепта, а це заборонено", – пояснив міністр Віктор Ляшко.

У відомстві стверджують, що через особливі фармакологічні властивості та відносно низький потенціал до залежності у багатьох країнах налбуфін не контролюють як опіат.

Що не так із налбуфіном?

Налбуфін це лікарський препарат, який належить до групи опіоїдних анальгетиків. Попри це він не входить до Переліку наркотичних засобів і Переліку сильнодіючих лікарських засобів, тому його продаж не так суворо контролюють.

У МОЗ зауважили, що налбуфін також не включений до стандарту медичної допомоги "Хронічний больовий синдром у дорослих та дітей", а також Переліку лікарських засобів та медичних виробів, яким забезпечується особовий склад сил безпеки і сил оборони для надання домедичної допомоги.

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Раніше анестезіолог Іван Черненко розповів, що налбуфін часто призначають для знеболення паліативних пацієнтів через "неадекватний маркетинг".

За його словами, налбуфін слабо знеболює, але пригнічує свідомість та дихання, а також "створює проблеми на етапі проведення анестезії".

Лікар зауважив, що препарат належить до опіатів, тому викликає залежність у пацієнтів, зокрема поранених військовослужбовців.

Науковці виявляли, що існують інші препарати з кращими знеболювальними властивостями, ніж налубфін. Інше дослідження не змогло виявити, чим відрізняється дія цього опіоїду від плацебо.