Реформа МСЕК: яку роль виконуватиме лікуючий лікар для встановлення інвалідності

Лікуючий лікар буде супроводжувати пацієнта під час оцінювання його функціонування

В Україні з 1 січня 2025 року має почати роботу нова система оцінювання щоденного функціонування пацієнтів, яких у цьому процесі супроводжуватиме лікуючий лікар.

Так називають профільного спеціаліста, який надає медичну допомогу та за потреби може оформити направлення на встановлення інвалідності, пояснюють у Міністерстві охорони здоров’я.

"Лікуючий лікар є першою людиною, з якою пацієнт стикається в новій системі. Саме від його професійності, уваги до деталей і здатності організувати процес залежить якість і швидкість оцінювання.

Лікар також забезпечує прозорість та повноту документації, що є основою для прийняття справедливих рішень експертними командами​​", – стверджують у МОЗ.

У більшості випадків це лікар вузького профілю, чия спеціалізація відповідає основному захворюванню, що спричинило інвалідизацію.

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Зокрема, такими лікарями можуть бути:

нефролог у випадку хронічної хвороби нирок;

офтальмолог за сліпоти або інших тяжких порушень зору;

травматолог у випадку травм кінцівок;

онколог за злоякісних новоутворень чи видалення органу через них;

кардіолог за хронічної серцевої недостатності;

психіатр у випадку розладів психіки.

Водночас роль лікуючого лікаря можуть виконувати сімейний лікар або терапевт, якщо пацієнт перебуває у зоні бойових дій чи на деокупованих територіях, або ж його справа вже має всі необхідні документи.

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Як визначатимуть лікуючого лікаря для оцінки функціонування, якщо в пацієнта кілька захворювань?

У МОЗ зауважують, що якщо в людини є кілька хвороб, які значно впливають на її функціональний стан, лікуючим лікарем визначать того фахівця, який спеціалізується на діагнозі, що найбільше спричинив інвалідизацію.

Однак лікуючий лікар не обмежується власним профілем, а може залучати інших спеціалістів, аби сформувати повну картину захворювань пацієнта.

"У складних випадках або за потреби, медична команда координує всі наявні діагнози, щоб врахувати всі аспекти функціонування пацієнта під час оцінювання", – пояснили у відомстві.

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Які завдання буде виконувати лікуючий лікар?

Лікуючий лікар у новій системі встановлення інвалідності буде формувати справи пацієнтів. Йдеться про заповнення електронної форми, додавання медичних документів та отримання згоди на обробку персональних даних.

Крім того, цей фахівець буде направляти на оцінювання, зокрема:

обирати профільну експертну команду залежно від діагнозу пацієнта;

вказувати бажану форму оцінювання функціонування – очну, заочну чи дистанційну;

передавати справи через електронну систему.

Для направлення йому не обов’язково очікувати 120 днів непрацездатності, якщо стан пацієнта гострий або діагноз уже визначений.

Також лікуючий лікар матиме повноваження відправляти на повторні обстеження чи консультації для встановлення інвалідності.

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Нагадаємо, нова система оцінювання щоденного функціонування пацієнтів передбачатиме кілька етапів:

підготовка справи лікуючим лікарем;

формування електронної справи та направлення людини для оцінювання;

перевірка документів;

очікування в електронній черзі;

оцінювання командою лікарів.

Одним із нововведень нової системи стане електронний документообіг, за допомогою якого можна буде контролювати кожен крок оцінки стану пацієнтів та мінімізувати корупційні ризики.

Попри зміну системи, чинними залишаються документи людей, які мають безстроковий статус інвалідності.

Для інших категорій людей у МОЗ продовжили строк для повторного огляду на шість місяців. Виняток – військовослужбовці, люди, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, та ті, хто має важкі стани здоров’я.