Чи справді вживання парацетамолу під час вагітності підвищує ризик аутизму у дитини? Пояснюють науковці

Вчені заперечують твердження Дональда Трампа про те, що прийом препаратів парацетамолу під час вагітності викликає аутизм у новонароджених дітей, та побоюються, що такі заяви зможуть спровокувати відмову від найбезпечнішого знеболення для вагітних

Науковці наголошують: прийом парацетамолу під час вагітності не підвищує ймовірність розвитку аутизму у дітей. Навпаки – це один із найбезпечніших знеболюючих для жінок у такому стані.

Дискусії виникли навколо нещодавніх заяв Дональда Трампа, які збурили світову медичну спільноту, пише The Guardian.

Генетика відіграє важливу роль у проявах аутизму, але вчені також досліджують роль інших факторів – вік батьків, передчасні пологи та пренатальний вплив ліків, хімічних речовин або інфекцій.

"Ідея, що щось, що відбувається під час вагітності, може впливати на розвиток нервової системи, не є особливо новою, божевільною чи дивною. Значний вплив мають спадкові й сімейні чинники, однак вони тісно переплітаються з впливом навколишнього середовища", – сказала доцентка кафедри епідеміології Каролінського інституту у Швеції Рене Гарднер.

Парацетамол застосовують для знеболювання ще з 1950-х років. Його радять як безпечний засіб від болю під час вагітності. Деякі дослідження останніх років свідчать, що у вагітних, які приймали парацетамол, трохи частіше народжуються діти з аутизмом. Але це не означає, що саме ліки спричиняють аутизм – доказів такого зв’язку немає.

Науковці кажуть, що важко зрозуміти, що саме впливає на розвиток аутизму, а що просто збігається з ним і не є причиною.

"Було досліджено багато потенційних факторів ризику аутизму. Під час проведення таких досліджень може бути дуже складно розібратися, що є справжньою причиною. Жінки, які приймають парацетамол або не приймають його під час вагітності, можуть відрізнятися між собою у багатьох аспектах", – зазначила професорка клінічної епідеміології Лондонської школи гігієни та тропічної медицини Лорі Томлінсон.

Наприклад, у жінок старшого віку частіше народжуються діти з аутизмом, але вони також частіше страждають від болю та захворювань, які вимагають прийому знеболюючих.

Також певні захворювання біологічно пов'язані з аутизмом. Наприклад, у жінок із гіпермобільністю суглоби надто рухливі, бо їхні зв’язки слабші й еластичніші. Під час вагітності у них може посилюватися біль у суглобах, тому вони частіше приймають знеболювальні. Також такі жінки частіше народжують дітей з аутизмом.

Якщо дослідження не враховують ці особливості, може здаватися, що саме ліки підвищують ризик аутизму, хоча насправді причина може бути іншою.

Рене Гарднер та її команда провели найбільше на сьогодні дослідження про зв’язок аутизму і прийом парацетамолу під час вагітності. Вони проаналізували медичні записи 2,4 мільйона дітей, народжених у Швеції з 1995 по 2019 рік. Виявилось, що аутизм діагностували у приблизно 1,5% дітей, матері яких приймали парацетамол під час вагітності, і в 1,3% дітей, матері яких його не приймали.

Але коли дослідники порівняли братів і сестер, щоб виключити вплив генетики, зв’язок між аутизмом і прийомом парацетамолу зник.

"Деякі генетичні схильності, що підвищують ризик аутизму, також впливають на імунну систему та чутливість до болю. Це може змушувати людей частіше приймати парацетамол", – пояснила Гарднер.

Дослідники зробили висновок, що немає доказів, які б підтверджували, що саме прийом парацетамолу під час вагітності спричиняє аутизм.

Чому ж тоді зростає кількість випадків аутизму?

Фахівці кажуть, що ще 40 років тому аутизм діагностували приблизно у 4-6 людей на 10 тисяч осіб. Сьогодні ж цей показник становить від 1% до 3% (залежно від країни), і кількість діагнозів зростає як серед дітей, так і серед дорослих.

Багато вчених вважають, що зростання кількості випадків аутизму пов’язане не стільки зі справжнім збільшенням захворюваності, скільки з тим, що лікарі стали точніше його діагностувати, а люди більше обізнані про хворобу. Проте не виключено, що на це можуть впливати інші невідомі фактори.

"Сьогодні під поняттям аутизм об’єднують набагато ширший спектр поведінкових проявів. Те, що виглядало як різке зростання випадків, насправді було різким зростанням діагностики.

Загалом аутизм часто сприймають як хворобу, яку потрібно лікувати або усунути. Але це ігнорує великі переваги креативності та нестандартного мислення людей з аутизмом. Називати це епідемією чи хворобою – принижувати аутистичну спільноту", – пояснила професорка Астонського університету Джина Ріппон.

І хоча вчені не підтверджують, що парацетамол спричиняє аутизм, вони переконані, що слова Трампа матимуть вплив – наприклад, попри загрозу для здоров'я вагітні терпітимуть біль.

"Коли Трамп каже, що відмова від парацетамолу під час вагітності не шкодить, це неправда. Є багато доказів, що тривала лихоманка під час вагітності може серйозно шкодити здоров’ю", – зазначає Гарднер.

Такі заяви, вважають вчені, підривають довіру до науки та медичної спільноти в цілому.

"Вагітні жінки і без того завалені безліччю необґрунтованої інформації. Це підживлює недовіру до науки, що є дуже небезпечним для здоров'я жінок, особливо під час вагітності", – зауважила професорка Сара Хокс, співзасновниця ініціативи з дослідження гендерної рівності Global Health 50/50.

Вона вважає, що для батьків дітей з аутизмом така необгрунтована заява створила стигму та почуття провини.

Також науковці вказують на ризик таких заяв для психічного здоров’я жінок – вони можуть посилити тривогу вагітних і молодих мам.

Оскільки американські медичні установи мають великий вплив у світі, рекомендації Управління з контролю за продуктами та лікарськими засобами США (FDA) можуть впливати на багато країн.

У деяких з них парацетамол – основне знеболювальне під час пологів. Якщо лікарі або вагітні уникатимуть його, це може збільшити ризик посттравматичного стресу у жінок і призвести до більшої кількості кесаревих розтинів.

Раніше ми розповідали, що ВООЗ спростувала заяви Дональда Трампа про зв’язок парацетамолу та вакцин із розвитком аутизму