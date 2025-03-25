Що їсти, щоб залишатися здоровим у 70 років? Відповідь науковців

Харчування для здорового довголіття: вчені з’ясували, які продукти допомагають жити без хвороб

Збалансоване харчування з акцентом на рослинні продукти та обмеженням ультрапереробленої їжі може допомогти не лише прожити довше, а й зберегти якість життя у літньому віці.

До такого висновку дійшли науковці Гарвардської школи громадського здоров'я ім. Т.Х. Чана, Копенгагенського університету та Монреальського університету.

Їхнє дослідження, опубліковане в журналі Nature Medicine, є одним із перших, де комплексно проаналізовано вплив харчування в середньому віці на здоров’я у старості, пише MedicalXpress.

"Попередні дослідження вивчали харчові звички у контексті конкретних захворювань або тривалості життя. Ми ж підійшли до роботи комплексно, запитуючи: як харчування впливає на здатність людей жити самостійно та насолоджуватися якісним життям у літньому віці?" – зазначає один із провідних авторів дослідження, професор харчування та епідеміології Франк Ху.

У висновках своєї роботи вчені пов’язують раціон, багатий на рослинні продукти, з помірною кількістю корисних продуктів тваринного походження та мінімальним споживанням ультраперероблених продуктів, з більшою ймовірністю здорового старіння.

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При цьому здоровим старінням науковці називають досягнення 70-річного віку без основних хронічних захворювань із збереженням когнітивного, фізичного та психічного здоров’я.

Аналіз даних понад 105 тисяч чоловіків і жінок віком від 39 до 69 років показав, що майже 9,3% учасників досягли цього показника.

Які дієти виявилися найефективнішими?

Дослідники оцінювали раціон учасників за вісьмома різними дієтичними моделями, серед яких:

дієта, спрямована на зниження ризику розвитку хронічних захворювань (AHEI);

середземноморська дієта (aMED);

дієта для боротьби з гіпертонією (DASH);

дієта MIND, спрямована на покращення здоров’я мозку, уповільнення зниження когнітивних функцій і зменшення ризику серцевих захворювань;

планетарна здорова дієта (PHDI), що базується на споживанні рослинної їжі з мінімальною обробкою та інші.

Найефективнішою виявилася дієта AHEI, яка включає високий вміст фруктів, овочів, цільнозернових продуктів, горіхів і бобових, а також низьке споживання червоного м’яса, цукру та оброблених продуктів.

Люди, які сумлінно дотримувалися AHEI, мали на 86% вищі шанси на здорове старіння у 70 років і в 2,2 раза вищі – у 75 років.

Дослідження також виявило, що велика кількість ультрапереробленої їжі, особливо м’яса, солодких і дієтичних напоїв, значно знижує ймовірність здорового старіння.

Вчені наголошують, що не існує єдиної універсальної дієти. Раціон можна адаптувати відповідно до індивідуальних потреб та вподобань. Однак основним принципом залишається збільшення частки рослинних продуктів і зменшення кількості ультрапереробленої їжі.

Науковці планують провести додаткові дослідження, щоб підтвердити ці висновки серед ширших соціальних і етнічних груп.

Раніше вчені встановили зв’язок між раціоном хворого на псоріаз і тяжкістю перебігу недуги.