НСЗУ перевірила 16 лікарень, де надають допомогу пацієнтам з інсультом: у всіх були порушення

Подекуди в лікарнях не виявилося потрібного обладнання

У 2024 році Національна служба здоров'я України провела плановий моніторинг у 16 лікарнях, які надають послугу лікування інсультів за Програмою медичних гарантій.

Як свідчать результати перевірки НСЗУ, порушення виявили у всіх закладах.

У відомстві кажуть, що серцево-судинні захворювання в Україні є найпоширенішою причиною смерті, тому закладам, які мають договір з НСЗУ за пакетом послуг "Медична допомога при гострому мозковому інсульті" приділили особливу увагу.

У всіх 16 лікарнях під час моніторингу виявили порушення умов договору.

Одним із поширених зауважень була відсутність цілодобового доступу до комп'ютерної томографії (КТ) з ангіографією (способом візуалізації судин) та магнітно-резонансної томографії (МРТ). Цілодобового доступу до нейровізуалізації не було в 62,5% лікарень.

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У НСЗУ зауважили, що у випадку інсультів така діагностика важлива, аби правильно визначити тип хвороби та призначити ефективне лікування.

Фото: НСЗУ Фото: НСЗУ Фото: НСЗУ

"Це критично – зволікання може призвести до інвалідності або смерті", – наголосили в службі.

Крім того, в деяких лікарнях не проводили обов'язкові консультації пацієнтів із фізичними терапевтами, ерготерапевтами, логопедами. Таке порушення зафіксували в 37,5% лікарень.

Подекуди людей із діагнозом "інсульт" не оцінювали на порушення ковтання, що відіграє важливу роль для ефективного відновлення.

Серед основних порушень був також брак необхідного обладнання, зокрема дефібрилятора із синхронізацією. За відсутності потрібних приладів лікарі не можуть вчасно виявляти критичні стани – зупинку серця, внутрішню кровотечу чи раптове погіршення стану, кажуть у НСЗУ.

Найчастіше (у 75% випадків) у лікарнях був відсутній експрес-коагулометр, яким можна оперативно виміряти швидкість згортання крові.

Повністю умовам договору зі службою не відповідали три медичні заклади, тому вони добровільно відмовилися від договору і не подавалися на нього у 2025 році. Йдеться про:

Київську міську клінічну лікарню №9;

Слобожанську центральну лікарню;

Надвірнянську центральну районну лікарню.

У них моніторинг показав відсутність необхідного обладнання, брак лікарів і не проведення своєчасної діагностики та лікування.

Крім того, лікарня АТ "Українська залізниця" в Харкові не усунула порушення у визначений період, тому можливість укласти договір отримала лише в березні 2025 року.

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Зрештою фахівці НСЗУ розробили плани усунення порушень для 12 закладів, які спрямовані на їхній розвиток. Також після моніторингу лікарні мають повернути до державного бюджету понад 16 мільйонів гривень.

"Якісна та безпечна медична допомога – основа для укладання договору. НСЗУ закуповує медичні послуги лише в тих лікарнях, де пацієнт може отримати повноцінне та безпечне лікування.

Лікування інсульту – це не про "ліжко, на якому крапають", а наявність інсультного блоку з кваліфікованими лікарями та медсестрами, цілодобовість КТ, МРТ, лабораторної діагностики, та ранньої реабілітації", – пояснили в НСЗУ.

Нагадаємо, Держлікслужба виявила, що в деяких українських аптеках відсутні працівники із необхідною фармацевтичною освітою – до них навідаються з перевірками.