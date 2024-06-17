Знижує ризики кесаревого розтину: вчені дослідили вплив COVID-вакцинації на вагітних

Повна вакцинація від коронавірусу захищає більше, ніж виключно від інфікування

Вагітні жінки, які отримали щеплення від COVID-19, крім захисту від вірусу, мають вищу ймовірність народити природним шляхом та нижчі ризики гіпертонії.

Такі результати демонструє аналіз 67 досліджень, які включали оцінку здоров’я понад 1,8 млн жінок, інформує MedicalXpress.

На основі даних від грудня 2019 року по січень 2023 року дослідження, опубліковане в BMJ Global Health, показало, що повністю вакциновані вагітні мають кращий захист від інфекції та госпіталізації.

Науковці встановили, що після вакцинації від COVID-19 жінки мали:

менший на 61% ризик захворіти на коронавірус;

на 94% меншу ймовірність бути госпіталізованими внаслідок зараження на COVID-19;

знижений на 12% ризик гіпертонічних розладів;

зменшення для новонароджених на 8% ризику госпіталізації у відділення інтенсивної терапії.

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"Наші результати показують, наскільки корисною була програма вакцинації проти COVID-19 для вагітних жінок.

Окрім очікуваних переваг від зниження кількості інфекцій, ми також спостерігали значне зменшення ускладнень вагітності. Це підкреслює важливість системного підходу до здоров’я матері", – розповіла провідна авторка дослідження, професорка кафедри материнського та перинатального здоров’я Бірмінгемського університету (Велика Британія) Шакіла Тхангаратінам.

Позитивні наслідки повна вакцинація мала в кожній із хвиль COVID-19, незважаючи на появу нових штамів.

Проте дослідницька група зазначає, що досі проведено надто мало досліджень, пов’язаних із несприятливими наслідками вакцинації проти вірусу, для формування більш повного розуміння впливу щеплень на вагітних.

Нагадаємо, вчені припускають, що глобальне потепління може сприяти випадкам передчасних пологів.