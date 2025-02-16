"Піднявся і потемніло в очах": чому стає погано, коли різко встаєш з ліжка

Ортостатична гіпотензія – це стан, при якому артеріальний тиск падає під час різкого переходу у вертикальне положення (при підйомі після сидіння або лежання).

Напевно, майже у кожного бувало таке, що після дуже різкого підйому з ліжка в очах з’явилися "мушки" або запаморочилось в голові.

Іноді перехід з горизонтального положення в вертикальне може спричинити навіть непритомність.

Такі симптоми слабкості та сплутаності свідомості виникають при ортостатичній гіпотензії – різкому зниженні артеріального тиску при зміні положення.

"УП. Життя" використала джерела Cleveland Clinic, Mayo Clinic та National Library of Medicine, щоб розповісти, чому при підйомі з ліжка може падати артеріальний тиск, які стани цьому сприяють та, що робити, щоб зменшити неприємні прояви.

Що таке ортостатична гіпотензія

Ортостатична гіпотензія – це стан, при якому артеріальний тиск падає під час різкого переходу у вертикальне положення.

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Найпоширенішим симптомом падіння артеріального тиску є легке запаморочення, коли ви встаєте після сидіння або лежання. Проте інколи такий стан може призвести навіть до непритомності.

Симптоми зазвичай тривають менше кількох хвилин та виникають протягом трьох хвилин після того, як ви встали.

Ознаками зниження тиску при різкому підйомі можуть також бути:

нечіткість зору;

слабкість;

непритомність;

сплутаність свідомості.

Симптоми слабкості та сплутаності свідомості виникають при ортостатичній гіпотензії – різкому зниженні артеріального тиску при зміні положення. nito103/Depositphotos

Чому при різкому підйомі з ліжка може впасти тиск

Одразу після підйому у нижніх кінцівках збирається приблизно від 300 мл до 800 мл крові під дією гравітаційних сил. Таким чином менше крові повертається до серця і, як наслідок, відбувається зниження артеріального тиску.

Людський організм зазвичай компенсує зниження кров’яного тиску та запобігає його падінню.

Біля серця та судин шиї є спеціальні клітини (барорецептори), які відчувають зниження артеріального тиску і надсилають сигнали до мозку. При цьому серце починає битися швидше та перекачувати більше крові, а кровоносні судини звужуються – таким чином підіймається кров'яний тиск.

Падіння артеріального тиску виникає тоді, коли щось перериває механізми адаптації організму до боротьби з його зниженням.

Багато станів можуть бути причиною низького кров’яного тиску при підйомі з горизонтального положення, до прикладу:

Зневоднення.

Гарячка, блювання, недостатнє вживання рідини, діарея та інтенсивні фізичні вправи, що призводять до сильного потовиділення, можуть призвести до зневоднення. При цьому зменшується об'єм крові в організмі. Легке зневоднення може викликати симптоми зниження артеріального тиску, такі як слабкість, запаморочення та втома.

Проблеми з серцем.

Захворювання серця, які можуть призвести до низького кров'яного тиску – це надзвичайно низька частота серцевих скорочень (брадикардія), проблеми з серцевими клапанами, серцева недостатність тощо. Ці стани заважають організму швидко перекачувати більше крові, коли ви стоїте.

Ендокринні проблеми.

Захворювання щитоподібної залози, надниркових залоз, низький рівень цукру в крові (гіпоглікемія) можуть спричинити зниження кров’яного тиску. Водночас при діабеті можуть бути пошкоджені нерви, що допомагають надсилати сигнали, які контролюють артеріальний тиск.

Розлади нервової системи.

Деякі розлади нервової системи, такі як хвороба Паркінсона чи деменція, можуть порушити здатність організму контролювати артеріальний тиск.

Приймання їжі.

У деяких людей артеріальний тиск знижується після приймання їжі. Цей стан називається постпрандіальною гіпотензією та частіше зустрічається у людей похилого віку.

Тепловий вплив.

Перебування у спекотному середовищі може знизити артеріальний тиск та спровокувати прояви ортостатичної гіпотензії.

Постільний режим.

Тривале перебування в ліжку через хворобу або травму може спричинити слабкість та призвести до появи зниженого артеріального тиску при підйомі з ліжка.

Алкоголь.

Вживання алкоголю може збільшити ризик падіння тиску при зміні положення тіла на вертикальне.

Найпоширенішим симптомом падіння артеріального тиску є легке запаморочення, коли ви встаєте після сидіння або лежання. VitalikRadko/Depositphotos

Хто частіше відчуває запаморочення при різкому підйомі

Будь-хто може страждати зниженням артеріального тиску при різкому русі.. Проте з віком цей стан стає все більш поширеним. Все тому, що барорецептори біля серця та артерій шиї, які контролюють артеріальний тиск, можуть сповільнювати свою дію з віком. Також у старшому віці серцю може бути важче прискорити роботу, щоб компенсувати падіння артеріального тиску.

Аналіз 26 досліджень, в яких взяло участь понад 25 000 осіб, показав, що кожна п'ята людина віком понад 60 років має ортостатичну гіпотензію.

Також низький кров’яний тиск при підйомі з лежачого положення поширений серед людей, які дотримуються постільного режиму та підлітків під час стрибків росту.

Ще однією причиною падіння тиску при різкому переході у вертикальне положення можуть бути медикаменти, які ви нещодавно почали приймати. До них відносяться ліки, що використовуються для лікування високого кров'яного, серцевих захворювань, хвороби Паркінсона та антидепресанти.

Що робити, щоб запобігти зниженню артеріального тиску при підйомі з ліжка

Лікування пониження тиску при підйомі залежить від його причини. Воно може включати:

корекцію стану або захворювання, що спричиняє ортостатичну гіпотензію;

зміну дози ліків, які викликають падіння тиску, або перехід на інший препарат;

сидіння в ліжку, якщо людина знаходить на постільному режимі;

носіння еластичних панчіх;

вживання рідини, якщо у людини зневоднення.

Якщо ви схильні до падіння артеріального тиску при зміні положення тіла, ці поради можуть допомогти впоратися з цим:

Будьте обережні з перегріванням: не приймайте дуже гарячу ванну або душ.

Залишайтеся гідратованими: пийте багато води, обмежте вживання алкоголю та уникайте важкої їжі з високим вмістом вуглеводів.

Підготуйтеся перед тим, як вставати: тримайте поруч щось міцне, за що можна вхопитися, коли ви встанете.

Не спішіть при підйомі з лежачого положення: дайте собі більше часу, щоб перейти у положення стоячи після сидіння або лежання.

Розпрацьовуйте м'язи: порухайте ногами, постискайте і розтискайте руки перед переходом у вертикальне положення.

Покращуйте кровообіг: носіть компресійні панчохи.

Будь-хто може страждати зниженням артеріального тиску при переході у вертикальне положення. З віком цей стан стає все більш поширеним. VitalikRadko/Depositphotos

Коли потрібно звернутися до лікаря

Легке запаморочення може бути спричинене не лише падінням тиску, а й зневодненням, низьким рівнем цукру в крові або перегріванням. Тому при появі такої ознаки варто подумати, що ще могло її спричинити.

Про часті симптоми зниження артеріального тиску важливо розповісти лікарю. При втраті свідомості необхідно негайного звернутися за медичною допомогою.

Якщо ви періодично спостерігаєте у себе симптоми ортостатичної гіпотензії – записуйте, які саме це були симптоми, коли вони виникли, як довго тривали та що ви робили в цей час, щоб потім розповісти про це своєму лікарю.