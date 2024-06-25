Хворіє 1% планети: що треба знати про вітиліго, симптоми хвороби та необхідний сонцезахист

При вітиліго на шкірі з'являються білі плями через брак меланіну

25 червня відзначають Всесвітній день боротьби з вітиліго – це рідкісне захворювання, яким хворіє близько 1% населення планети.

Вітиліго – це аутоімунне захворювання, спричинене нестачею меланіну, внаслідок якого на шкірі з'являються бліді плями.

"УП. Життя" нагадує про симптоми, особливості та ризики рідкісного стану, скориставшись матеріалами Національної служби охорони здоров'я Великої Британії, Cleveland Clinic та Mayo Clinic.

У нормі колір шкіри та волосся визначається меланіном – природним пігментом, який виробляють клітини меланоцити. Коли вони не функціонують належним чином, на шкірі з’являються плями, значно блідіші за природний тон шкіри пацієнта.

Бліді ділянки шкіри більш вразливі до сонячних опіків, тому людям із вітиліго важливо бути особливо обережними під час перебування на сонці й використовувати сонцезахисний крем з високим фактором захисту.

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Симптоми вітиліго

Вітиліго часто починається з блідої ділянки шкіри, яка поступово стає повністю білою. Інколи пляма може бути не білою, а злегка рожевою. Плями зазвичай стають помітними у пацієнтів до 30 років.

У NHS кажуть, що краї плями можуть бути рівними або нерівними. Іноді вони бувають червоними і запаленими, або коричневими (гіперпігментація).

Найчастіше вітиліго уражає шкіру на таких ділянках, як рот і очі, пальці та зап'ястя, пахви, пах, геніталії. Іноді плями можуть бути там, де є коріння волосся (на голові). Нестача меланіну в шкірі може призвести до побіління волосся на ураженій ділянці.

Вітиліго зазвичай не викликає дискомфорту чи сухості шкіри, але іноді плями можуть свербіти.

"Захворювання протікає по-різному. Неможливо передбачити, яка частина шкіри буде уражена. У когось з'являється лише кілька маленьких білих плям, а в інших – більші білі плями, які з'єднуються на великих ділянках шкіри. Білі плями зазвичай залишаються назавжди", – пояснюють медики.

Ризик розвитку вітиліго підвищений, якщо у людини є певні аутоімунні захворювання, як-от:

Яким буває вітиліго?

Існує 2 основних типи вітиліго: несегментарне та сегментарне. У рідкісних випадках вітиліго може вражати все тіло – це так зване "універсальне вітиліго".

При несегментарному вітиліго плями з'являються на обох сторонах тіла Фото: buecax/DEPOSITPHOTOS

Несегментарне вітиліго – найпоширеніший тип, що мають приблизно 9 з 10 людей із цим захворюванням.

При несегментарному вітиліго (яке також називають двостороннім або генералізованим вітиліго) симптоми часто з'являються на обох сторонах тіла у вигляді симетричних білих плям.

Симетричні плями можуть з'являтися на:

тильній стороні долонь;

руках;

шкірі навколо очей;

колінах;

ліктях;

стопах.

Водночас при сегментарному вітиліго (також – одностороннє або локалізоване вітиліго) білі плями вражають лише одну ділянку тіла.

Сегментарне вітиліго трапляється рідше, ніж несегментарне, але воно більш поширене у дітей, ніж у дорослих (зазвичай уражає приблизно 3 з 10 дітей з вітиліго).

Які ризики несе вітиліго?

Цікаво, що пацієнти з вітиліго мають втричі менші ризики захворіти на меланому, а також на немеланомні типи раку шкіри, що підтвердило дослідження нідерландських вчених.

Водночас ультрафіолетове випромінювання залишається основною небезпекою для людей з вітиліго.

Організація The Vitiligo Society рекомендує людям з цією особливістю використовувати сонцезахисні креми з найвищим рівнем захисту (SPF 50+), які захищають від довгохвильового ультрафіолету A (UVA) та короткохвильового ультрафіолету B (UVB). Інформація про це має бути вказана на упаковці крему.

Число біля позначки SPF вказує, наскільки добре сонцезахисний крем захищає від ультрафіолету. Чим вищий SPF, тим краще людина захищена від ультрафіолету.

The Vitiligo Society наводять такі дані:

SPF 15 блокує 93% UVB-променів;

SPF 30 блокує 96,7% UVB-променів;

SPF 50 блокує 98% UVB-променів;

SPF 100 блокує 99% UVB-променів.

"Людям з вітиліго рекомендується наносити сонцезахисний крем з SPF не менше 50, оскільки ділянки, де втрачений пігмент, менш захищені від ультрафіолетового випромінювання.

Іншими факторами, які слід враховувати, є те, чи пройшов бренд дерматологічне тестування, чи є крем стійким до води і поту. Для декого важливим фактором є також те, що продукт без ароматизаторів, легко вбирається в шкіру, підходить для чутливої шкіри і не має запаху", – кажуть в організації.

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Нагадаємо, раніше ми детальніше пояснювали, як правильно підібрати сонцезахисні засоби, коли ними користуватися, і як захиститися від спеки.

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