Що таке жировик та чи потрібно його видаляти

Жировики – це досить поширене явище, тож мільйони людей у світі живуть з ліпомами.

Ліпома – це скупчення жирової тканини, що росте під шкірою. Тому в народі її називають жировиком.

Вони можуть виглядати непривабливо, але зазвичай не викликають проблем. Проте існують випадки, коли ліпому обов’язково потрібно обстежити та видалити.

"УП. Життя" використала джерела Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Cancer Research UK та Medical News Today, щоб дізнатися:

У кого найчастіше виникають ліпоми?

Які симптоми ліпом?

Чи можуть жировики бути небезпечними для людини?

Коли потрібно видаляти жировики?

Як лікувати ліпому?

Що таке жировики та як часто вони виникають?

Жировики – це досить поширене явище, тож мільйони людей у світі живуть з ліпомами. За даними Cancer Research UK, приблизно у 1 зі 100 людей (близько 1%) розвивається ліпома.

Це доброякісна пухлина, яка легко рухається та зміщується при натисканні. На дотик ліпома здається тістоподібною, а не твердою.

Жировики можуть виникати у будь-якому віці, проте найбільш поширені у людей віком від 40 до 60 років.

Зазвичай ліпоми не потребують видалення, проте є випадки, коли лікар або сам пацієнт може захотіти вилучити утворення.

Ліпома – це скупчення жирової тканини, що росте під шкірою. Pikovit_Depositphotos

Як виглядають ліпоми?

Ліпоми можуть виникати в будь-якій частині тіла.

У деяких людей виникає більше однієї ліпоми. Зазвичай вони:

Розташовані безпосередньо під шкірою.

Найчастіше виникають на шиї, плечах, спині, животі, руках і стегнах.

М'які та тістуваті на дотик.

Вони легко рухаються при натисканні пальцем.

Ліпоми розташовані безпосередньо під шкірою, вони виникають на шиї, плечах, спині, животі, руках і стегнах. ElenaUlasik_Depositphotos

Невеликі за розміром.

Ліпоми зазвичай мають менш ніж 5 сантиметрів в діаметрі, але вони можуть рости.

Неболючі, проте іноді можуть викликати неприємні відчуття.

Ліпоми рідко є болючими. Якщо вони розростаються і тиснуть на нерви, що знаходяться поруч – можуть спричиняти неприємні відчуття.

Якщо будь-яка ліпома збільшується в розмірі або стає болючою, слід обов’язково повідомити про це лікаря.

Ліпома, розташована на долоні. Wirestock_Depositphotos

Які причини виникнення ліпом?

Фактори, які можуть підвищити ризик розвитку ліпом :

Вік від 40 до 60 років.

Хоча ліпоми можуть виникнути в будь-якому віці, вони найбільш поширені в цій віковій групі.

Причина виникнення ліпом до кінця не з'ясована. Вони, як правило, передаються по спадковості.

Деякі люди успадковують від своїх батьків дефектний ген, який може стати причиною виникнення одної чи кількох ліпом.

При певних захворюваннях виникають множинні ліпоми на тілі. До них відносяться:

Хвороба Деркума.

Це рідкісне захворювання викликає ріст болючих ліпом, найчастіше на руках, ногах і тулубі.

Синдром Гарднера.

Синдром Гарднера є формою розладу, що називається сімейним аденоматозним поліпозом. Він спричиняє появу поліпів у кишківнику та розвиток різного типу пухлин, як доброякісних, так і злоякісних. Інші ознаки синдрому Гарднера включають стоматологічні аномалії, остеоми (доброякісні кісткові розростання), різні шкірні аномалії, такі як фіброми (доброякісні пухлини сполучної тканини) та ліпоми.

Сімейний множинний ліпоматоз.

Цей розлад характеризується появою багатьох ліпом на тілі та передається спадково.

Хвороба Маделунга.

Цей стан найчастіше виникає у чоловіків, які зловживають алкоголем. Хвороба Маделунга, яку також називають множинним симетричним ліпоматозом, спричиняє ріст ліпом на шиї та плечах.

Дослідники також припускають, що деякі ліпоми можуть виникати внаслідок травми, яка спричиняє значний вплив на цю ділянку.

Ліпома, розташована на спині. cristianstorto_Depositphotos

Яка діагностика проводиться при наявності ліпом на тілі?

Щоб діагностувати ліпому, лікар може провести певні обстеження:

фізичний огляд;

рентген або інше візуалізаційне дослідження (УЗД, МРТ або КТ), якщо ліпома має великі розміри, незвичні особливості або знаходиться глибше, ніж жировик;

забір зразка тканини (біопсія) для лабораторного дослідження.

Існує мала ймовірність того, що пухлина, схожа на ліпому, насправді може бути формою раку, яка називається ліпосаркома.

Ліпосаркома – ракова пухлина в жировій тканині, яка швидко росте, не рухається під шкірою та зазвичай є болючою.

Зовні ліпома та ліпосаркома можуть бути схожими, тому іноді потрібні додаткові обстеження, щоб правильно поставити діагноз.

Для того, щоб відрізнити ліпому від ліпосаркоми лікар призначає біопсію та МРТ чи КТ.

Якщо у вас є пухлиноподібне утворення або вузол під шкірою, обов’язково зверніться до лікаря. Важливо пройти обстеження і виключити серйозні захворювання, такі як ліпосаркома.

Щоб діагностувати ліпому, лікар може провести певні обстеження: фізичний огляд, рентген або інше візуалізаційне дослідження (УЗД, МРТ або КТ), забір зразка тканини (біопсія) для лабораторного дослідження. serhii.bobyk.gmail.com_Depositphotos

Які існують методи лікування ліпоми

Зазвичай ліпоми не потребують видалення. Але в деяких випадках лікар або сам пацієнт може захотіти видалити утворення.

Причиною видалення ліпоми може бути:

Лікар хоче бути впевненим, що це саме ліпома, а не якесь інше утворення.

Ліпома має великі розміри або збільшується в розмірах.

Ліпома викликає біль.

Бажання пацієнта видалити ліпому з косметичних причин.

"Необхідність хірургічного втручання зазвичай базується на результатах досліджень, а також бажанні пацієнтів просто видалити ураження", – розповідає Томас Брегг, пластичний хірург-консультант.

Більшість ліпом видаляють хірургічним шляхом під місцевим знеболенням, вирізаючи їх. Artemida-psy_Depositphotos

Лікування ліпоми включає:

Хірургічне видалення.

Більшість ліпом видаляють хірургічним шляхом під місцевим знеболенням, вирізаючи їх. Рецидиви після видалення трапляються рідко.

При цій процедурі використовується голка і великий шприц для видалення жирової клітковини.

Можливі побічні ефекти після видалення – рубці та синці на місці, де була ліпома.