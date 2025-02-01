Чи справді хвороби матері під час вагітності можуть спричинити аутизм у дитини? Відповідь вчених

Науковці вважають, що захворювання вагітної жінки не впливають на розвиток аутизму

Науковці з’ясували, що захворювання матері під час вагітності не можуть сприяти розвитку розладів акустичного спектра в її дитини. Водночас ускладнення під час виношування, ймовірно, свідчать про ранні ознаки хвороби в плода.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в Nature Medicine, пише Medical Xpress.

У ході роботи науковці вивчили медичні історії з національного реєстру Данії щодо понад 1,1 мільйона вагітностей 600 тисяч матерів. Записи про стан здоров'я були об'єднані, що дозволило вченим перевірити жінок на понад 1700 діагнозів, визначених міжнародними стандартами.

"Ми вважаємо, що наше дослідження є першим, у якому всебічно вивчається вся медична історія матері та широкий спектр можливих зв’язків численних одночасних захворювань та факторів", – сказав провідний автор дослідження Ваге Хачадурян.

Під час роботи команда науковців враховувала можливі альтернативні пояснення зв'язку між хворобами жінки та діагнозом аутизму у її дитини. Зокрема до таких факторів віднесли соціально-демографічний статус та вік під час вагітності.

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Вчені зауважують, що у дітей старших матерів частіше діагностують розлади аутистичного спектра. Водночас такі жінки більш схильні до гіпертонії через свій вік.

Після врахування цих факторів, лишилося 30 діагнозів вагітних, які досі були статистично пов'язані з аутизмом. Тому вчені додатково проаналізували дані про здоров’я братів та сестер людей з аутизмом.

Так дослідникам вдалося відкинути випадки, коли під час кількох вагітностей жінка мала одну й ту саму хворобу, але не у всіх її дітей після народження діагностували розлад аутистичного спектра.

Крім того, вчені з’ясували, що деякі випадки хвороб у дітей та депресія у їхніх матерів під час вагітності можна пояснити тим, що обидва стани спровоковані впливом спільних генів. Тобто хвороба вагітної жінки не призводить до розвитку розладів аутистичного спектра, але вказує на вплив генетики.

Також вчені помітили, що багато діагнозів батьків також могли мати вплив на розвиток хвороби в їхніх дітей. Дослідники пояснили, що цей зв'язок також можна пояснити генетичним впливом батька на плід.

Після врахування сімейних факторів, єдиним діагнозом матері, який досі був статистично пов'язаним з аутизмом, були ускладнення вагітності, пов'язані з плодом. Однак науковці вважають, що це, ймовірно, були ранні ознаки аутизму, а не причини його виникнення.

"Наше пояснення полягає в тому, що ці діагнози у плода, ймовірно, не викликають аутизм, а є його ранніми ознаками.

Розвиток аутизму внутрішньоутробно – це провідна гіпотеза. Тобто зміни тривають протягом усього періоду розвитку дитини, ще до того, як їй діагностують розлади аутистичного спектра", – пояснила співавторка дослідження Магдалена Янечка.

Відтак науковці з'ясували, що зв'язок між хворобами матері та розладами аутистичного спектра в її дитини можна пояснити іншими факторами, як-от генетикою, забрудненням довкілля та доступом до медичної допомоги.

"Наше дослідження демонструє: немає переконливих доказів того, що будь-який із діагнозів матері може спричинити аутизм.

Багато матерів дітей з аутизмом відчувають провину, думаючи, що зробили щось не так під час вагітності. Я вважаю важливим показати, що це не викликає розладів аутистичного спектра, адже так ми можемо підтримати дітей та їхні сім'ї", – додала Магдалена Янечка.

Раніше вчені встановили ймовірний зв'язок між деякими видами аутизму в дітей та допологовою дієтою їхніх матерів.