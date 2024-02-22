Ін'єкційний препарат проти ВІЛ може виявитися більш перспективним за щоденний прийом таблеток

Ін'єкційна терапія ВІЛ-інфекції продемонструвала більшу ефективність порівняно з щоденним прийомом таблеток.

Про це заявив британський виробник ліків GSK, пише Reuters.



У GSK завили: проміжний аналіз пізньої стадії дослідження терапії, відомої як Cabenuva – інʼєкційного препарату проти ВІЛ, продемонстрував вищу ефективність порівняно з щоденним прийомом таблеток.



Cabenuvа – це рецептурний препарат, який використовується без будь-яких інших противірусних препаратів для лікування ВІЛ. Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило препарат Cabenuvа для внутрішньом'язового застосування. Це перший схвалений ін'єкційний повний курс лікування для ВІЛ-1-інфікованих дорослих, який вводиться один раз на місяць.



Що таке антиретровірусна терапія для лікування ВІЛ-інфекції



Антиретровірусна терапія (АРТ) – система лікування людей із ВІЛ, яка допомагає мінімізувати вплив хвороби на організм і не дає вірусу руйнувати імунітет.



Головною задачею антиретровірусної терапії є зменшення кількості копій вірусних частинок в мілілітрі крові до невизначального рівня – коли Т-система вже "не бачить" вірусу в аналізі крові хворого.

Це називається рівнем вірусного навантаження на організм. І препарати – таблетовані або ж інʼєкційні, його знижують до мінімуму.



В Україні тестування, обстеження та лікування ВІЛ є безоплатним для пацієнта. Всі витрати повністю покриває держава. Головне, що вимагається від людини – дотримуватися схеми терапії, тобто своєчасно приймати ліки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що робити, якщо у вас виявили ВІЛ.



А минулого року в Україні вступив в дію вступив закон, який змінює ключові засади тестування на ВІЛ та спрощує доступ пацієнтів із ВІЛ до ліків.

Читайте також : Шанси знизити ризик зараження відсутні: в Африці зупинили випробування вакцини для профілактики ВІЛ



