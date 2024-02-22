Ін'єкційний препарат проти ВІЛ може виявитися більш перспективним за щоденний прийом таблеток
Ін'єкційна терапія ВІЛ-інфекції продемонструвала більшу ефективність порівняно з щоденним прийомом таблеток.
Про це заявив британський виробник ліків GSK, пише Reuters.
У GSK завили: проміжний аналіз пізньої стадії дослідження терапії, відомої як Cabenuva – інʼєкційного препарату проти ВІЛ, продемонстрував вищу ефективність порівняно з щоденним прийомом таблеток.
Cabenuvа – це рецептурний препарат, який використовується без будь-яких інших противірусних препаратів для лікування ВІЛ. Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило препарат Cabenuvа для внутрішньом'язового застосування. Це перший схвалений ін'єкційний повний курс лікування для ВІЛ-1-інфікованих дорослих, який вводиться один раз на місяць.
Що таке антиретровірусна терапія для лікування ВІЛ-інфекції
Антиретровірусна терапія (АРТ) – система лікування людей із ВІЛ, яка допомагає мінімізувати вплив хвороби на організм і не дає вірусу руйнувати імунітет.
Головною задачею антиретровірусної терапії є зменшення кількості копій вірусних частинок в мілілітрі крові до невизначального рівня – коли Т-система вже "не бачить" вірусу в аналізі крові хворого.
Це називається рівнем вірусного навантаження на організм. І препарати – таблетовані або ж інʼєкційні, його знижують до мінімуму.
В Україні тестування, обстеження та лікування ВІЛ є безоплатним для пацієнта. Всі витрати повністю покриває держава. Головне, що вимагається від людини – дотримуватися схеми терапії, тобто своєчасно приймати ліки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що робити, якщо у вас виявили ВІЛ.
А минулого року в Україні вступив в дію вступив закон, який змінює ключові засади тестування на ВІЛ та спрощує доступ пацієнтів із ВІЛ до ліків.