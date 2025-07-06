Яка кількість обробленого м’яса в раціоні є безпечною? Неоптимістичні висновки вчених

Будь-яка кількість обробленого м’яса, зокрема ковбас, бекону та в’ялених виробів, негативно впливає на здоров’я людини.

Науковці з’ясували, що м'ясні продукти, приготовані шляхом консервування, копчення, в’ялення або додавання хімічних консервантів, підвищують ризик раку, діабету 2-го типу та хвороб серця.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в Nature Medicine, пише CNN.

У ході роботи науковці проаналізували понад 60 попередніх досліджень про зв’язок між обробленим м’ясом, підсолодженими напоями і трансжирними кислотами в раціоні людини та ризиком розвитку діабету 2-го типу, колоректального раку (товстої кишки) й ішемічною хворобою серця.

Дані показали, що навіть звичайне споживання цих продуктів у щоденному раціоні підвищує ймовірність серйозних хвороб. До прикладу, щоденне споживання одного хот-дога з обробленого м’яса на 11% підвищувало ризик розвитку діабету 2 типу і на 7% – ймовірність виникнення колоректального раку.

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При цьому вживання приблизно 350 мілілітрів газованої води на день збільшувало ризик розвитку діабету на 8%, а ішемічної хвороби серця – на 2%.

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"Це дослідження знову показало те, що для покращення здоров’я варто уникати або мінімізувати звичне споживання обробленого м’яса, підсолоджених напоїв та промислово вироблених трансжирних кислот", – сказала керівниця відділу епідеміології харчування в Кембриджі Ніта Форухі, яка не брала участі в роботі.

Ризик хвороб зростав зі збільшенням споживання цих продуктів. Крім того, дослідження показало, що немає безпечної кількості обробленого м’яса.

Науковець із Гарвардського університету Мін’ян Сонг визнав, що, на перший погляд, збільшення ймовірності захворювань може здатися незначним. Однак, за його словами, зв’язок послідовний і надзвичайно сильний навіть при низькій дозі споживання цих продуктів.

Чому м’ясо, солодкі напої та жири пов’язані з хворобами?

Існує багато причин, чому ці продукти можуть підвищувати ризик проблем зі здоров’ям. Наприклад, підсолоджені цукром напої та оброблене м’ясо, здатні посилювати запалення в організмі, які відіграють значну роль у розвитку хронічних захворювань.

Крім того, м’ясо можуть обробляти нітритами для консервації, що в людському шлунку перетворюється на канцерогенні (речовини, здатні викликали рак) нітрозаміни.

Проблема зі солодкими напоями полягає в тому, що разом із ними люди швидко споживають велику кількість цукру. Він може не лише спричинити збільшення ваги, а й порушити обмін речовин, що впливає на ризик хвороб серця та діабету.

Трансжирні кислоти знижують рівень "хорошого" холестерину (ліпопротеїди високої щільності) та підвищують "поганий" (ліпопротеїди низької щільності), останній з яких збільшує ризик утворення бляшок у кровоносних артеріях і виникнення захворювань серцево-судинної системи.

Іншими потенційними ризиками може бути те, що люди, які частіше вживають продукти з групи ризику, також мають підвищену ймовірність хвороб через фактори способу життя (куріння, брак фізичної активності), а також соціальні чинники (освіта, дохід, хронічний стрес та обмежений доступ до медичної допомоги).

Чи варто повністю відмовлятися від обробленого м’яса, солодких напоїв та жирів?

Науковці кажуть, що зменшити вживання цих продуктів у щоденному раціоні – ідея хороша, хоча зміна харчування не виключить повністю ризики хвороб.

Розумний підхід полягає в тому, щоб дотримуватися різноманітної та збалансованої дієти без надмірностей. При цьому варто отримувати достатню кількість поживних речовин.

"Метою має бути не досконалість, а здоровий і розумний спосіб харчування, який залишає простір для задоволення", – наголосив професор нутриціології та науки про їжу Університету Редінга (Велика Британія) Гюнтер Кунле.

Інші дослідження показали, що більша кількість фруктів та овочів, цільнозернових продуктів, бобових, горіхів і ферментованих молочних продуктів, як-от йогурту, корисні для здоров’я та довголіття.

"Моя загальна порада – не панікуйте. Їжа – це не просто джерело поживних речовин, вона також відіграє центральну роль у культурі, задоволенні, сімейному житті та соціальних зв’язках", – сказала Ніта Форухі.

Раніше науковці виявили, що надмірне обмеження калорій та поживних речовин може підвищувати ризики симптомів депресії.