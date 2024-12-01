22% українських дітей мають надмірну вагу – дослідження ВООЗ

В Європейському регіоні ВООЗ надмірну вагу частіше мають хлопчики

Серед країн Європи, Західної та Центральної Азії чверть дітей віком від 7 до 9 років мають надмірну вагу, зокрема 11% – ожиріння.

В Україні серед дітей цього віку надмірна вага є в 22% випадків.

Про це свідчать результати дослідження Європейської ініціативи ВООЗ із нагляду за дитячим ожирінням (COSI), яке провели між 2021 та 2024 роками.

При цьому фахівці проаналізували інформацію про 470 тисяч дітей у 37 країнах Європейського регіону ВООЗ, зокрема України.

У ВООЗ зауважують, що надмірна вага та ожиріння є однією з основних причин інвалідності та смертності, оскільки ці стани пов’язані з багатьма неінфекційними захворюваннями, як-от серцево-судинними, діабетом і деякими типами раку.

РЕКЛАМА:

Останні оцінки організації демонструють, що надмірна вага та ожиріння спричиняють понад 1,2 мільйона смертей у регіоні щороку.

З часу проведення першого дослідження найвища поширеність надмірної ваги і ожиріння серед дітей була в країнах Південної Європи (Кіпру, Греції та Італії), а найменша – серед держав Центральної Азії (Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані та Узбекистані).

У ВООЗ вважають, що останній аналіз поширеності надмірної ваги серед дітей показав "тривожні тенденції", оскільки в більшості країн не вдалося зменшити цей рівень. За даними організації, якщо подекуди зміни і відбулися, то переважно свідчили про збільшення рівня ожиріння.

Дослідження показало, що в Європейському регіоні ВООЗ 25% дітей віком від 7 до 9 років мають надмірну вагу, зокрема 11% – ожиріння. При цьому серед хлопчиків цей стан більш поширений.

Читайте також : Надмірна вага та нехтування спортом: 5 міфів про бодипозитив

Найбільші показники поширеності надмірної ваги та ожиріння виявили в таких країнах:

Кіпр – 42% дітей;

Італія – 37%;

Греція – 37%;

Хорватія – 36%;

Мальта – 35%;

Іспанія – 34%.

Найрідше в період проведення дослідження ці стани траплялися в:

Узбекистані – 9%;

Киргизстані – 13%;

Ізраїлі – 18%;

Казахстані – 19%.

Скриншот/Звіт Європейської ВООЗ

Серед країн Європейського регіону ВООЗ лише в Ізраїлі показники надмірної ваги однакові як серед дівчат, так і серед хлопчиків. Найбільша різниця спостерігається серед дітей Кіпру, Румунії, Німеччині та Австрії.

У цих країнах хлопчики частіше, ніж дівчатка мали надмірну вагу на:

12% – на Кіпрі;

9% – в Румунії;

8% – в Австрії;

8% – Німеччині.

Скриншот/Звіт Європейської ВООЗ

Яка ситуація з надмірною вагою серед дітей в Україні?

Також дослідження показало, що 22% українських дітей віком від 7 до 9 років мали надмірну вагу, а 8% із них стикнулися з ожирінням.

Надмірна вага (зокрема ожиріння) частіше трапляється серед хлопчиків в Україні. Однак ця різниця – одна з найменших серед Європейський країн. Дослідження показало, що 23% українських хлопчиків мають надмірну вагу, при цьому такий стан був у 21% дівчаток.

Про що свідчать результати дослідження?

"Поширеність надмірної ваги та ожиріння серед дітей цієї вікової групи залишається тривожно високою.

Потрібні термінові дії в усіх країнах Європейського регіону ВООЗ, щоб захистити здоров’я та забезпечити більш здорове майбутнє для наступного покоління", – сказав доктор Кремлін Вікрамасінгхе, регіональний радник Європейського регіону ВООЗ із питань харчування, фізичної активності та ожиріння.

Читайте також : Що таке здорова вага та чому вона важлива. Пояснює Супрун

За його словами, основною проблемою поширенні цих станів серед дітей є комерційні інтереси, які затримують реалізацію національних політик щодо сприяння здоров’ю.

"Докази свідчать про те, що така політика, як обов’язкові обмеження на маркетинг нездорової їжі та обов’язкове маркування харчових продуктів на лицьовій стороні упаковки, є ефективними інструментами для зменшення дитячого ожиріння", – стверджує Кремлін Вікрамасінгхе.

Раніше науковці з’ясували, що тривала надмірна вага в дитячому віці може збільшити ризики захворювання та діабет 2 типу і скоротити прогнозовану тривалість життя.