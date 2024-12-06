У Конго загадкова "хвороба Х" вбила десятки людей: за справу візьметься ВООЗ

Медичні працівники Конго в серпні 2024 року

Загадкова хвороба, за симптомами схожа на грип, убила десятки людей у південно-західному регіоні Демократичної Республіки Конго. Найчастіше невстановлене захворювання вражає дітей та жінок.

У ВООЗ пообіцяли допомогти встановити збудник хвороби.

Із 24 жовтня 2024 року в країні зареєстрували щонайменше 376 випадків, під час брифінгу повідомив генеральний директор Африканського центру контролю та профілактики захворювань (CDC) Жан Касея, пише The Washington Post.

Дані щодо кількості смертей, спричинених хворобою, різняться – Африканський CDC повідомляє про 79 випадки, коли місцеві чиновники – про 143 жертви захворювання, інформує Reuters.

Директорка з комунікацій CDC Маргарет Майгай Едвін повідомила, що цифри відрізняються, оскільки досі немає критеріїв оцінки хвороби, а деякі випадки зараження очікують на підтвердження.

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Тамтешні працівники охорони здоров'я почали називати загадкове захворювання "хворобою Х". Відомо, що перші випадки з'явилися у віддаленій сільській місцевості провінції Кванго вздовж кордону з Анголою.

Фахівці кажуть, що "хвороба Х" викликає лихоманку, головний біль, нежить, утруднене дихання та анемію. Більше половини випадків захворювання (198) зареєстрували серед дітей віком до 5 років – цю вікову категорію вважають найбільш вразливою до "хвороби Х".

Національний директор громадського здоров'я Конго Дьєдонне Мвамба вважає, що посилити вразливість населення до хвороби могло недоїдання, від якого страждає 40% регіону.

За словами Жана Касея, поширенню хвороби могло сприяти несвоєчасне повідомлення про перші випадки інфікування – місцева влада повідомила уряд про них лише 1 грудня.

"Це означає, що ми мали затримку майже на п'ять-шість тижнів. За цей час могло статися дуже багато", – зауважив Жан Касея.

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Наразі фахівці Африканського CDC перебувають в провінції Кванго, де намагаються ідентифікувати хворобу. Натомість влада закликає місцевих зберігати спокій і пильність, а також дотримуватися правил гігієни і повідомляти медичним працівникам про будь-які підозрілі випадки.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила The Washington Post, що надішле своїх медичних працівників для допомоги у встановленні причини хвороби та її лікування.

У ВООЗ застерегли від того, щоб називати захворювання "невстановленим", натомість рекомендують називати його "недіагностованим".

Там зауважили, що "хвороба Х" поширюється у віддаленому регіоні країни, де бракує лабораторних послуг – через це збудником хвороби може бути вже відомий патоген.

У Конго хворих на загадкову хворобу перевірятимуть на грип, кір, COVID-19 та малярію.

Наразі на території країни намагаються впоратися зі сплеском мавпячої віспи, на яку захворіли майже 48 тисяч людей, 1200 з яких померли.

Раніше ми розповідали про "хворобу Х" – умовну назву для потенційної небезпеки, яка могла би викликати наступну пандемію.