Потрібні фахівці з реабілітації: у МОЗ розповіли, скількох медиків залучать за наступні 2 роки

Протягом двох наступних років до системи реабілітації в Україні планують залучити понад 9 тисяч нових фахівців.

Про це розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко на брифінгу "Розвиток мережі реабілітаційних осередків у 2025 році" в "Укрінформі" 9 січня.

"Маємо мету упродовж наступних двох років залучити до системи реабілітації понад 9 тисяч нових спеціалістів після того, як вони завершать своє навчання", – сказав міністр.

Також МОЗ створило інноваційний метод підготовки для людей, які вже працювали в медичній системі. В Україні зʼявилося 7 центрів вдосконалення, де спеціалісти з реабілітаційних відділень можуть покращити знання на практиці під наглядом супервізора.

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Ляшко зауважив, що в Україні збільшилась кількість людей, які навчаються у медичних закладах освіти. За його словами, аналіз кількарічного розподілу випускників медуніверситетів за спеціальностями "фізична терапія", "ерготерапія", "терапія мовлення" та іншими показав, що "проблем з кадровим потенціалом не мало б бути".

Однак багато фахівців після завершення навчання не йшли працювати у систему охорони здоровʼя. Щоб виправити це, уряд прирівняв реабілітаційні професії до медичних професій.

"На них поширюються норми про мінімальні заробітні плати, які повинні бути у медичних працівників. Це дозволило нам за два роки залучити майже 11 тисяч фахівців з реабілітації у систему охорони здоров’я", – каже Ляшко.

За даними очільника МОЗ, нині в Україні 319 медзакладів надають послуги зі стаціонарної реабілітації, а 479 – проводять її амбулаторно. У 2025 році МОЗ прагне створити реабілітаційне відділення у кожному закладі охорони здоров'я у громадах.

Нагадаємо, за 2024 рік безоплатну реабілітацію у відповідних центрах при лікарнях пройшли майже 366 тисяч українців. На пакети для стаціонарної та амбулаторної реабілітаційної допомоги в бюджеті було передбачено майже 5 млрд грн.