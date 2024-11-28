У Харкові ліквідували обласну МСЕК: її членам запропонують роботу на посадах лікарів

На Харківщині припинили роботу обласної медико-соціальної комісії – її приєднають до Обласної клінічної лікарні.

Таке рішення ухвалили під час засідання Харківської обласної ради, розповіла її очільниця Тетяна Єгорова-Луценко.

Рішення ухвалили на тлі планів скасувати систему МСЕК. Очікується, що з 1 січня 2025 року на заміну їй будуть працювати команди лікарів у кластерних і надкластерних лікарнях, що оцінюватимуть функціонування пацієнтів.

Як раніше пояснювала директорка департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА Тетяна Деменко, персоналу обласної МСЕК запропонують роботу на посадах лікарів.

"Інші посади вони не мають права обіймати. Зокрема, голови всіх МСЕК не можуть бути членами новостворених експертних команд", – зауважила вона.

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Нагадаємо, у квітні 2023 року міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів про плани відомства ліквідувати системи МСЕК до 1 січня 2025 року.

На тлі корупційних скандалів у жовтні 2024 року президент Володимир Зеленський видав указ, за яким до 31 грудня 2024 року в Україні мають припинити діяльність усі медико-соціальні комісії.

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У МОЗ розповіли, що на зміну старій системі прийдуть команди з оцінювання повсякденного функціонування, які діятимуть на базі кластерних і надкластерних лікарень.

Однією з особливостей нового підходу до визначення інвалідності стане електронна система документообігу. У МОЗ очікують, що можливість контролю за кожним етапом процедури допоможе уникнути корупційних ризиків.

20 листопада проєкт ліквідації МСЕК і заміну їх на систему оцінювання функціонування пацієнтів у першому читанні підтримала Верховна Рада.