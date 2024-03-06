"Гіпервакцинований": у Німеччині чоловік 217 разів щепився проти COVID-19

У Німеччині чоловік отримав 217 доз вакцини від COVID-19

У Німеччині чоловік вакцинувався від COVID-19 217 разів. Він не мав жодних побічних ефектів від щеплень.

Цей випадок проаналізували у науковому журналі Lancet Infectious Diseases, повідомляє The Guardian.

62-річний німець отримав 217 щеплень від COVID-19 за 29 місяців. Немає жодних ознак того, що він коли-небудь інфікувався вірусом. Також чоловік не повідомляв про жодний побічний ефект від вакцинації.

Науковці з Університету Ерлангена-Нюрнберга дізналися про нього з газети й вирішили вивчити реакцію його організму на таку кількість ін’єкцій.

Чоловік не назвав конкретного мотиву своїх численних вакцинацій, обґрунтувавши їх "особистими причинами".

Дослідники отримали офіційне підтвердження 134 щеплень вісьмома різними вакцинами. Вони проаналізували попередні аналізи крові чоловіка, а також дослідили зразки крові під час отримання щеплень.

"Той факт, що, попри таку надзвичайну гіпервакцинацію, не було виявлено жодних помітних побічних ефектів, свідчить про те, що препарати мають хороший ступінь перенесення", – зазначив співавтор дослідження Кілін Шобер.

Науковці виявили, що імунна система чоловіка була повністю функціональною.

Деякі імунні клітини та антитіла проти вірусу у нього були присутні в значно вищих концентраціях порівняно з людьми, які отримали лише три дози вакцини.

Нагадаємо, науковці виявили два нові побічні ефекти від вакцини проти COVID-19.