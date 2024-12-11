Стефанишина: Перший препарат на основі медичного канабісу в Україні може з’явитися у січні

У січні 2025 року в Україні може з'явитися перший препарат на основі медканабісу

Перший препарат на основі медичного канабісу може з’явитися на українському ринку у січні 2025 року.

Про це розповіла членкиня парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина під час пресконференції у Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

"Зараз, наскільки мені відомо, вже у процесі перша реєстрація лікарського засобу. Ми дуже очікуємо, що це відбудеться у грудні. Дуже сподіваємося, що в січні (2025 року – ред.) вже можна буде виписувати реальні ліки на основі медичного канабісу", – зазначила вона.

Стефанишина додала, що в Україні вже є необхідна нормативна база для обігу таких ліків.

"Наразі все є для того, щоб пацієнти отримували препарати медичного канабісу, окрім самого медичного канабісу. Тому що, крім регуляторної системи, потрібно, щоб хтось зареєстрував ці ліки в Україні", – зауважила вона.

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Нагадаємо, у липні 2023 року Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в першому читанні. Депутати внесли до нього понад 800 поправок.

Парламентський комітет з питань здоров’я нації рекомендував Раді ухвалити законопроєкт зі змінами. З цим закликом виступили також Рада національної безпеки і оборони та понад 40 лікарів-онкологів України.

У грудні 2023 року у другому читанні законопроєкт ухвалили.

Вже у лютому 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про медичний канабіс, який набув чинності у серпні.

1 жовтня в Україні запрацювала система електронних рішень для медичного канабісу, яка дозволяє простежити шлях медичного канабісу.