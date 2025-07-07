Вчені виявили мікропластик у спермі та рідині навколо яйцеклітини

Іспанські науковці виявили мікропластик у людській спермі та фолікулярній рідині, що оточує яйцеклітину в яєчнику.

Ці мікроскопічні частинки пластику вже фіксували в морях, питній воді та їжі, людському мозку та інших органах, а тепер і в репродуктивних рідинах, повідомляє CNN.

Дослідження представили в Парижі на 41-й щорічній конференції Європейського товариства репродукції людини та ембріології (ESHRE) та опублікували в журналі Human Reproduction. Проте воно поки що не пройшло незалежне рецензування.

У дослідженні взяли участь 25 жінок і 18 чоловіків, які здали свої біологічні зразки. У 69% фолікулярної рідини та 55% сперми виявили мікропластик.

"Попередні дослідження вже натякали на таку можливість, тому сама присутність мікропластику в репродуктивній системі людини не стала повною несподіванкою. Але нас здивувало, наскільки поширеним це є. Це не поодинокий випадок, а доволі поширене явище", – каже провідний автор дослідження, директор лабораторії допоміжної репродукції Next Fertility Murcia Еміліо Ґомес-Санчес.

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Мікропластик – це фрагменти полімерів розміром менше ніж 5 мм (0,2 дюйма) до 1 мікрометра (1/25 000 дюйма). Він потрапляє в організм людини трьома основними шляхами: через ковтання, вдихання і контакт зі шкірою.

Далі мікропластик може проникнути в кровотік, який розносить його по всьому тілу, включно з репродуктивними органами. У попередніх дослідженнях частинки мікропластику виявляли у носі, легенях, плаценті, мозку, яєчках, пенісах і людському калі.

Учасниками нового дослідження стали пацієнти та донори з клініки Next Fertility Murcia. Жінки проходили процедуру забору яйцеклітин для ЕКЗ, чоловіки – здавали сперму на аналіз.

Зразки зберігали в скляній тарі, заморожували, а перед аналізом інкубували протягом двох днів. Далі застосували метод візуалізації, що поєднує мікроскопію та інфрачервоний лазер. Команда вчених також проаналізувала контейнери для збору зразків, щоб виключити ймовірність їхнього забруднення.

Аналіз виявив 9 типів мікропластику в репродуктивних рідинах. У понад 50% зразків фолікулярної рідини знайшли поліамід (PA), поліуретан (PU) та поліетилен (PE), а також політетрафторетилен (PTFE) і поліетилентерефталат (PET) – у понад 30% зразків.

У понад 20% зразків фолікулярної рідини виявили поліпропілен (PP), полівінілхлорид (PVC) та полілактид (PLA). А понад 56% зразків сперми містили PTFE.

Поліамід – це синтетичне волокно, відоме як нейлон, яке міститься у текстилі, автомобільних деталях і пластику. Поліуретан – популярний компонент пін, клеїв та оздоблювальних матеріалів; міститься в автівках, одязі (підошви, амортизатори тощо), предметах побуту (дивани з поролоном, подушки) тощо.

Поліетилен і поліпропілен часто застосовують у пакуванні, будівництві та побутових товарах – зокрема в іграшках і кухонному приладді.

Політетрафторетилен (відомий під торговою назвою тефлон) міститься у посуді, зокрема у сковорідках з антипригарним покриттям, деталях від авто і техніки (підшипники, втулки тощо), медичних матеріалах (катетерах) тощо.

"Десятки років досліджень і Управління з контролю за продуктами і ліками США вважають, що мікропластик не становить загрози, бо рівень впливу надзвичайно низький, а сам він нетоксичний", – заявив засновник Ради з вивчення пластику Кріс ДіАрмітт у коментарі CNN після публікації дослідження.

Втім, ефекти мікропластику, як і його взаємозв'язок із фертильністю та репродуктивним здоров'ям, не вивчені до кінця.

Нагадаємо, цього ж року вчені з Італії виявили мікропластик у жіночих яєчниках.