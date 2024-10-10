Антидепресанти можуть зашкодити? Дослідники виявили неочікуваний наслідок застережень на упаковці

Застереження на упаковці препаратів спричинили протилежний ефект, ніж очікувалося

Попередження щодо ризиків вживання антидепресантів, розміщенні на упакуванні препаратів, пов’язані із погіршенням лікування, частими випадками спроб самогубства та отруєння ліками серед молоді.

Про це свідчить систематичний огляд 1841 досліджень, проведених у період від 1 січня 2003 року по 31 жовтня 2022 року, повідомляє CNN. Його результати опублікували в Health Affairs.

Аналіз провела дослідницька група під керівництвом Інституту охорони здоров’я Гарвардського Пілігрима (США) разом із співробітниками Університету Пенсільванії (США), Лондонської школи економіки та політичних наук (Велика Британія), Північно-Східного університету (США), Університету Дрекселя (США) та Університету Сіднея (Австралія).

"Ми перевірили всі доступні звіти про дослідження попереджень, зосередившись на тих, які відповідали суворим критеріям дизайну дослідження, і синтезували найбільш надійні доступні дані", – говорить провідний автор дослідження, професор популяційної медицини Гарвардської медичної школи Стівен Сумерай.

У ході роботи науковці вивчили вплив застереження найвищого ступеня, яке з 2005 року Управління з продовольства та медикаментів США (FDA) розміщує на упакуваннях антидепресантів.

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Це правило запровадили після досліджень, які показали, що антидепресанти можуть бути пов’язаними з суїцидальними думками та поведінкою серед молодих людей.

З метою заохочення лікарів до пильності щодо стану пацієнтів, на препаратах почали розміщувати так зване "попередження чорної скриньки" – застереження на медикаментах, які виглядають як текст у чорній рамці на упаковці ліків.

Крім того, люди, які приймають ліки з таким рівнем застереження, мають говорити зі своїм лікарем про будь-які побічні ефекти, що відчуваються.

Що виявили науковці?

Огляд досліджень показав, що від 2005 року лікарі здійснювали належний ретельний нагляд за пацієнтами у менш ніж 5% випадків. Цей низький показник залишився незмінним, порівняно з періодом, коли на антидепресантах не було "попередження чорної скриньки".

При цьому автори жодної проаналізованої роботи не виявили покращення психічного здоров’я або зниження кількості спроб самогубства чи смертей після введення застережень.

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Водночас у чотирьох дослідженнях, у межах яких сумарно проаналізували досвід 12 мільйонів пацієнтів, зафіксували значне скорочення відвідувань лікаря з приводу депресії та її діагностики.

Також після 2005 року відбулося різке скорочення використання антидепресантів, порівняно із вагомим збільшенням, яке спостерігали за роки до того.

Три дослідження виявили збільшення кількості отруєнь медичними препаратами (їх використовували для спроб покінчити з життям) серед пацієнтів дитячого віку. Наслідки цих спостережень також актуальні для людей віком від 18 до 24 років.

Автори звіту вважають малоймовірним пояснення цих раптових тенденцій будь-яким зовнішнім фактором. Тому вони стверджують, що продовження використання цих попереджень може сприяти тривалій кризі психічного здоров’я дітей.

"Раптові, одночасні та масштабні наслідки цих попереджень – зменшення кількості лікування депресії та збільшення кількості самогубств – задокументовані 14 роками серйозних досліджень.

Ми рекомендуємо FDA розглянути питання про включення "попереджень чорної скриньки" до списку звичайних попереджень, які становлять менший ризик для здоров’я, або, можливо, повністю видалити застереження", – заявив доктор Стівен Сумерай.

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За словами професорки і завідувачки кафедри психіатрії та нейронаук Каліфорнійського університету (США) Лайзи Фортуни, застереження змусили занепокоїтися медичних працівників та родини пацієнтів щодо лікування антидепресантами.

Вона вважає, що сім’ям хворих мають надавати достатню інформацію щодо ризиків відмови від лікування депресії, порівняно із ймовірною шкодою медичних препаратів.

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