У США скасували 5-денну ізоляцію для хворих на COVID-19, але є умови

Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) скасував рекомендації щодо п'ятиденної ізоляції для хворих на COVID-19 із нетяжкими симптомами.

Натомість людям дозволили повертатися до звичайної діяльності, якщо їхній стан покращується і минув день з моменту, коли у них була температура, пише АР та Reuters.

Рекомендації не оновлювалися з грудня 2021 року, коли CDC скоротили рекомендований час ізоляції для американців з безсимптомними випадками захворювання до п'яти днів (раніше було 10 днів).

Отже, американцям необов’язково сидіти вдома всі 5 днів, якщо вони отримали позитивний тест на коронавірус.

Якщо стан покращується і температура не підвищується щонайменше протягом 24 годин – можна виходити з дому.

Водночас протягом наступних 5 днів таким людям все одно рекомендують носити маски, дотримуватись правил гігієни, стежити за чистотою повітря та дотримуватися дистанції у приміщенні з іншими людьми.

"Пам'ятайте, що ви все ще можете поширювати вірус, який викликав вашу хворобу, навіть якщо почуваєтеся краще. Та в цей час ви, найімовірніше, менш заразні", – йдеться в оновленій інструкції.

Якщо ж після повернення до "звичайних активностей" у хворого підвищується температура або погіршується самопочуття, треба залишитись вдома і триматись якомога далі від інших людей.

Пацієнту можна завершити ізоляцію тоді, коли він щонайменше 24 години матиме нормальну температуру та краще самопочуття.

Фахівці пояснили такі зміни тим, що більшість людей мають певний імунітет до коронавірусу завдяки щепленням або перенесеній інфекції.

Зрештою, багато людей все одно не дотримуються рекомендацій щодо п'ятиденної ізоляції у разі безсимптомного "ковіду".

Нагадаємо, в Україні не змінювали рекомендацій про 5-денний термін самоізоляції.

Ще у лютому 2022 року в МОЗ пояснювали, що самоізоляцію можна завершувати за 5 днів від дати появи симптомів або отримання позитивного ПЛР-тесту за умови, що симптомів хвороби більше нема.

Раніше термін ізоляції сягав аж 10 днів. Людям радили виходити з дому після того, як вони зафіксували відсутність симптомів щонайменше протягом 3 днів.