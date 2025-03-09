ВООЗ: У 2020 році кожні дві хвилини у світі помирала вагітна жінка або породілля

Дослідники виявили, що кровотечі є однією з найпоширеніших причин смерті вагітних та породіль

У 2020 році кожні дві хвилини у світі помирала жінка від ускладнень, пов'язаних із вагітністю чи пологами – загалом це спровокувало 287 тисяч смертей.

Основними причинами були кровотечі та розлади, пов'язані з підвищеним артеріальним тиском. При цьому багато ускладнень у період виношування дитини не виявляють та не лікують.

Про це йдеться в глобальному дослідженні Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яку опублікували в журналі Lancet Global Health.

Аналіз провели на основі національних даних країн-учасниць ВООЗ, а також інших рецензованих досліджень.

У ході роботи науковці виявили, що однією з найпоширеніших причин смертності жінок під час вагітності та після пологів є сильна кровотеча, яка спричинила приблизно третину (27%) летальних випадків у 2020 році.

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Ще орієнтовано 50 тисяч смертей (16%) викликали гіпертонічні розлади. Йдеться зокрема про прееклампсію – розлад, за якого високий артеріальний тиск може призвести до кровотечі, інсульту, недостатності органів та судом, якщо його не лікувати вчасно.

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Інші прямі причини смертей вагітних та породіль включали:

сепсис та інші інфекції;

тромбоемболію легеневої артерії;

ускладнення після добровільних та вимушених абортів, як-от викидні, позаматкові вагітності та проблеми, пов'язані з небезпечними абортами;

анестезіологічні ускладнення під час пологів;

травми під час пологів.

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"Часто не лише один, а багато взаємопов’язаних факторів сприяють смерті жінки під час або після вагітності. Наприклад, прееклампсія може значно збільшити ймовірність кровотечі, а також інших ускладнень, які можуть виникнути навіть через тривалий час після пологів", – додала авторка дослідження Дженні Крессвелл.

Ще 23% випадків смертей вагітних та породіль виникає через інфекційні та хронічні захворювання, зокрема ВІЛ/СНІД, діабет, малярію та анемію.

Науковці виявили, що ці стани часто залишаються непоміченими, тому їх не лікують до появи серйозних обставин. Через це мільйони жінок у всьому світі мають ускладнення вагітності, кажуть у ВООЗ.

"Розуміння того, чому помирають вагітні жінки та матері, має вирішальне значення для подолання тривалої світової кризи материнської смертності та забезпечення того, щоб жінки мали найкращі можливі шанси вижити під час пологів.

Це також є серйозною проблемою рівності в усьому світі – жінки всюди потребують високоякісної, доказової медичної допомоги до, під час і після пологів, а також зусиль для запобігання та лікування інших основних захворювань, які загрожують їх здоров’ю", – сказала докторка Паскаль Аллоті, директорка відділу сексуального та репродуктивного здоров’я та досліджень ВООЗ.

В організації вважають, що результати дослідження підкреслюють потребу посилити ключові аспекти догляду за вагітними та породіллями. Там зауважують, що раннє виявлення ризиків може запобігти серйозним ускладненням, а правильна акушерська допомагає впоратися із критичними ситуаціями під час пологів та у післяпологовий період.

Більшість смертей породіль трапляються під час або незабаром після пологів, що робить цей час критичним для порятунку життів, наголосили у ВООЗ. Натомість близько третини жінок – переважно в країнах із низьким рівнем доходу – досі не мають важливих післяпологових оглядів у перші дні після народження дитини.

Раніше науковці з'ясували, що підліткова вагітність майже вдвічі збільшує шанси жінок померти до 31 року.